Rugby - coupe d'Europe : l'UBB hérite d'une poule abordable en challenge européen

L'Union Bordeaux-Bègles aura un coup à jouer la saison prochaine en challenge européen. Après deux participations à la grande coupe d'Europe, elle peut espérer jouer la qualification pour les quarts de finale.

Le sort n'a pas été trop dur avec l'Union Bordeaux-Bègles lors du tirage au sort effectué ce jeudi à Neufchâtel. L'UBB a été placée dans la poule 1 en compagnie des Anglais de Newcastle, des gallois de Newport et des russes d'Enisei. L'UBB pourra avoir des prétentions et viser la première place directement qualificative. A condition de s'en donner les moyens et de décider de miser à fond sur cette compétition, ce qui a rarement été le cas les années où l'Union a évolué en challenge européen.

Les adversaires de l'UBB

Newcastle : 8èmes du championnat d'Angleterre, les Newcastle Falcons, l'équipe historique de Jonny Wilkinson, semblent très en retrait des équipes anglaises affrontées ces dernières saisons par l'Union sur la scène européenne, comme Exeter ou les Wasps. Le club du nord de l'Angleterre a atteint quatre fois les demi-finales du challenge européen, mais jamais depuis 2008.

Newport : L'équipe des Newport Gwent Dragons, au sud-est du Pays de Galles, est la moins forte sur le papier des quatre franchises du pays. Elle a terminé avant-dernière de la dernière ligue celtique, ne remportant que quatre matches sur l'ensemble du championnat et devançant uniquement la formation italienne des Zebre.

Enisei : Le club russe de Krasnoïarsk est le petit nouveau de la scène européenne. Il a fait son apparition à ce niveau il y a deux saisons. Prudence car si la destination est exotique, Enisei a déjà signé trois performances en deux éditions du challenge. Les russes avaient surpris Brive la première année avant de dominer Worcester et Newport cette saison.