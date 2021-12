Rugby Coupe d'Europe: la rencontre entre Sale et l'ASM reportée

Le vol YW2253 a été annulé. L'avion de l'ASM devait décoller à 14 heures de l'aéroport d'Aulnat en direction de Manchester. Il a été mis en attente dans un premier temps, avant d'être définitivement annulé. La deuxième journée de Coupe d'Europe est reportée (pour le moment), les clermontois seront donc au repos ce week-end. Ils n'iront pas à l'AJ Bell Stadium de Sale et sont rentrés sagement chez eux.

Les clubs français engagés en Coupe d'Europe se sont concertés pour arriver à cette décision. Avec les règles sanitaires très strictes mises en place pour se déplacer entre la Grande-Bretagne et le continent, ils craignaient de rester bloqués en cas de test positif. Le risque était de voir un jouer contraint de rester à l'isolement pendant dix jours en Angleterre et de passer Noël en solitaire, sans avoir le droit de sortir de sa chambre d'hôtel. Une décision qui concerne les oppositions franco-britanniques prévues samedi et dimanche. En revanche, cela ne concerne pas la rencontre entre Newport et Lyon programmée ce vendredi soir, les lyonnais faisant un aller-retour express, ni le déplacement de Castres au Munster puisque le match se déroule en Irlande.

Une grosse déception pour les Gaulois Londoniens, le petit groupe de supporters clermontois basés dans la capitale anglaise. Ils avaient prévu le voyage à Sale à quatre mais ils vont devoir ranger les tambours, si tout va bien pour la date du report.

Reste à savoir si cette journée pourra se disputer. Maintenant que la décision est prise, les négociations risquent d'être serrées pour trouver une date de report. Les créneaux disponibles ne sont pas nombreux; il ne reste plus que les week-end sans rencontres lors du Tournoi des VI Nations, ce serait donc un doublon supplémentaire. Si tant est que la situation sanitaire s'améliore d'ici là.