Rugby - coupe du monde 2019 : la France dans la "poule de la mort"

Le tirage au sort effectué ce mercredi au Japon n'a pas souri au XV de France qui devra affronter l'Angleterre et l'Argentine en phase de poules de la prochaine coupe du monde de rugby.

Il fallait éviter l'Argentine demi-finaliste de la dernière coupe du monde en Angleterre et placée dans le chapeau numéro 3, c'est raté. Il fallait éviter l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande, les deux meilleures nations mondiales et têtes de série, c'est encore raté. Le XV de France peut d'ores et déjà se préparer à une coupe du monde japonaise agitée. Le tirage au sort effectué ce mercredi matin à Kyoto au Japon a placé les joueurs de Guy Novès dans la "poule de la mort". Les Bleus devront affronter l'Angleterre et l'Argentine dans une poule qui ne délivrera que deux billets pour les quarts de finale.

Le Japon aura sa chance

En 2015, l'Angleterre était déjà dans le groupe le plus compliqué avec l'Australie et le Pays de Galles. Le XV de la Rose avait d'ailleurs été la victime de ce premier tour très compliqué. L'Australie et le Pays de Galles se retrouveront de nouveau réunis en 2019 mais dans un groupe plus simple à gérer. Le tirage ce mondial japonais a été relativement clément avec le pays organisateur qui affrontera l'Irlande et l'Ecosse. Enfin, la Nouvelle-Zélande, double tenant du titre, sera opposée dès cette phase de poules à l'Afrique du Sud.

Voici les quatre poules de la coupe du monde 2019 :

Les poules de la prochaine coupe du monde de rugby. - © World rugby

