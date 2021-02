Rugby - Coupe du Monde 2023 : la Nouvelle-Zélande jouera à Toulouse

Le calendrier de la Coupe du Monde de rugby 2023, qui se déroulera en France, a été dévoilé ce vendredi midi avec de belles surprises. Les All Blacks joueront un match au Stadium à Toulouse! Au total, cinq rencontres se dérouleront dans la Ville Rose.

Fin du suspense. On connait le calendrier de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Comme attendu, le match d'ouverture sera un superbe France-Nouvelle Zélande au Stade de France le 8 septembre 2023. Et les Néo-Zélandais poursuivront ensuite l'aventure dans la Ville Rose.

Les All Blacks au Stadium de Toulouse

Si la France ne jouera pas au Stadium de Toulouse (plus petite enceinte de la compétition avec ses 33.000 places), on aura quand même du très lourd. La réception donc des All Blacks pour un match, mais aussi deux rencontre du Japon ainsi que l'équipe des Fidji, autant dire trois belles nations du rugby mondial.

Cinq matchs prévus

Au total, cinq matchs se dérouleront au Stadium, et non quatre comme prévu.

La liste des cinq matchs :

Japon - Amériques 2, dimanche 10 septembre

Nouvelle-Zélande - Afrique 1, vendredi 15 septembre

Europe 1 - vainqueur du tournoi final, samedi 23 septembre

Japon - Océanie 1, jeudi 28 septembre

Fidji - vainqueur du tournoi final, dimanche 8 octobre.

Par ailleurs, le XV de France devrait venir préparer ce Mondial avec une rencontre prévue au Stadium de Toulouse, en novembre 2021 ou en novembre 2022. Comme l'avait dit Claude Atcher, le directeur général de la Coupe du Monde 2023, sur France Bleu Occitanie.