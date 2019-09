Coupe du Monde de rugby : vers un forfait de Wesley Fofana contre l'Argentine ?

Clermont-Ferrand, France

Des nouvelles de nos Bleus... et "Jaunes" à cinq jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby au Japon. A mesure que les heures passent, les chances de voir Wesley Fofana sur la feuille de match samedi matin face à l'Argentine se réduisent inexorablement. Le trois-quarts centre clermontois est gêné à une cuisse depuis la première rencontre préparatoire face à l'Ecosse. Une douleur qui l'a contraint de renoncer aux deux matches suivants (Ecosse, puis Italie).

Les observateurs ont guetté l'entraînement collectif des bleus ce lundi au pied du Mont Fuji. Ils ont pu voir Wesley Fofana, mais à l'écart de ses camarades. La tendance est aujourd'hui clairement à un forfait. C'est le Racingman Virimi Vakatawa qui tiendrait la corde pour le remplacer.

Ntamack préféré à Lopez ?

Jacques Brunel annoncera son quinze de départ jeudi matin. Camille Lopez et Alivereti Raka ne devraient pas non plus à figurer. L'ouvreur auvergnat devrait débuter sur le banc au profit du jeune Toulousain Romain Ntamack. Quoi qu'il en soit, Lopez se sent prêt. La préparation a déjà porté ses fruits.

Camille Lopez est satisfait de la préparation du groupe France Copier

Même chose pour Raka, qui n'a pas forcément rassuré face à l'Italie et qui devrait permettre à Yoann Huget de débuter logiquement contre les Pumas. Arthur Iturria lui devrait bel et bien être aligné d'entrée contre l'Argentine, mais aux côtés du colosse clermontois Sébastien Vahaamahina en deuxième ligne. Le trio Lauret - Ollivon - Alldritt devrait composer en troisième ligne. Derniers Clermontois concernés : l'incontournable Damian Penaud et le solide Rabah Slimani, titulaires en puissance.