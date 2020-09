RUGBY : courte victoire d'Aubenas face à Chambéry en ouverture de Nationale

Aubenas construit sa victoire en première mi-temps

C'est durant les 40 premières minutes que les hommes de Mario Taverna ont pris le dessus sur leurs adversaires grâce notamment à deux essais de Naikadawa et Blanc aux 21e et 30e minutes de jeu. A la pause, le RCAV mène 15 à 6 et ne marquera plus aucun point durant la seconde mi-temps largement dominée par Chambéry. L'équipe savoyarde laisse passer sa chance dans les dernières secondes après plusieurs mêlées à son avantage à 5 mètres de la ligne mais à force de courage les ardéchois résistent et récupèrent un dernier ballon au sol avant le coup de sifflet de l'arbitre. Une victoire dans la douleur mais très importante pour Aubenas qui jouera encore à domicile dimanche prochain, contre Suresnes.