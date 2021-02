Rugby: Damian Penaud titulaire avec les Bleus en Irlande

Sa place sur le banc des remplaçants à Rome avait surpris. Damian Penaud avait joué (au centre) les vingt dernières minutes de la rencontre, sans toucher beaucoup de ballons. On sait que dans l'esprit de Fabien Galthié, l'ailier de l'ASM est un homme de base des Bleus et s'il a raté plusieurs matches en 2020, c'est uniquement parce qu'il était blessé.

Pourtant le sélectionneur français avait tenté l'option Teddy Thomas pour l'ouverture de ce tournoi. Un choix pour profiter des qualités d'attaquant de l'ailier du Racing et des largesses attendues de la défense italienne. Avec succès puisque Thomas a marqué deux essais.

Une concurrence Penaud - Thomas à l'aile

Mais l'Italie et l'Irlande n'ont pas grand chose en commun. Il faudra certainement défendre beaucoup plus à Dublin, pas le point fort de Teddy Thomas, ce qui lui vaut tant de critiques. Et surtout, les irlandais raffolent des ballons hauts et se feraient un plaisir de cibler Thomas. Damian Penaud offre beaucoup plus de garanties dans ce secteur et plus efficace en défense.

Il était donc dans l'équipe des titulaires ce jeudi lors de l'entraînement à "haute intensité", préfiguration de l'équipe du week-end. Fabien Galthié vient d'annoncer que le clermontois sera bien sur la pelouse de l'Aviva Stadium dès le coup d'envoi. Le poste de numéro 14 est en concurrence alors que sur l'autre aile, Gabin Villière a séduit et semble pour le moment incontestable.

Damian Penaud sera encore une fois le seul clermontois présent sur la feuille de match. Sébastien Bézy, qui fait partie des 31 joueurs retenus pour ce tournoi, ne fait pas partie des 23. Tout sauf une surprise puisque la hiérarchie au poste de demi de mélée est bien établie, Bézy est le numéro 3 derrière Dupont et Serin.