Rugby: Damian Penaud titulaire face à la Géorgie dimanche

Pas de surprise à l'annonce de la sélection de Fabien Galthié ce vendredi midi. Les XV titulaires sont bien ceux qui étaient annoncés ces derniers jours. Il y a donc cinq changements par rapport à la victoire face à l'Argentine, quatre chez les avants et un à l'arrière. L'association Jalibert - Ntamack est reconduite, en espérant qu'elle apporte plus que la semaine dernière.

Le seul changement dans les lignes arrières concerne bien le poste d'ailier mais cela se passe à gauche. Mathis Lebel remplace Gabin Villière. Damian Penaud est donc conforté et confirmé comme l'un des hommes de base du sélectionneur. Il faut dire que le joueur de l'ASM est en forme, il a été convainquant samedi dernier dans un match compliqué et il sera un atout important pour percer la muraille géorgienne ce dimanche.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il se murmure également que Fabien Galthié souhaite conserver la même ossature pour affronter les All Black le week-end suivant, afin de roder au maximum le duo Jalibert - Ntamack. S'il veut poursuivre cette expérience le plus longtemps possible, ce n'est pas pour tout changer autour des deux joueurs. Damian Penaud pourrait donc ajouter une sélection de plus d'ici la fin du mois. En attendant, il enregistrera sa 27eme cape ce dimanche face à la Géorgie.