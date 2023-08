Rugby - Damien Chouly honoré au Palais-sur-Vienne, où le complexe sportif portera son nom

Ce samedi 26 août, le complexe sportif du Gravier au Palais-sur-Vienne perdra officiellement son nom pour un autre, prestigieux. Il s'appellera "complexe sportif Damien Chouly", et sera inauguré en grande pompe en présence du sportif.

L'idée est venu des bénévoles du Rugby Club Palaisien. "On a le complexe sportif qu'on appelait du Gravier, le nom du stade, à côté du stade Gheorghe Dumitru. On a décidé de tout rassembler au sein du complexe sportif Damien Chouly" raconte Jean Mathieu, le président du RCP.

Et le nom du champion Damien Chouly est apparu de manière flagrante. "C'est l'enfant du pays. Un monsieur !" souligne Jean Mathieu, qui loue ses qualités d'intelligence et de taille. Il faut dire que le rugbymen, né à Limoges, a grandi près du stade. "A 4 ans et demi, je jouais au ballon les dimanches, quand j'allais voir mon père jouer au RCP" se souvient Damien Chouly.

"C'est ce qui a permis de planter la graine" du rugby

Pour l'ancien international (46 sélections avec le XV de France), c'est une vraie fierté de voir son nom accolé au premier stade qu'il a foulé. "C'est un vrai honneur. Quand on mesure à la fin de la carrière, on se rappelle où tout a commencé...quand on regarde dans le rétroviseur, c'est ce qui a permis de planter la graine de cette passion qui m'a accompagné toute ma vie, et encore maintenant, même si j'ai raccroché les crampons"

Ce samedi, la matinée démarre donc avec des animations organisée par la ville du Palais-sur-Vienne et le Rugby Club Palaisien. Avant l'inauguration du totem Damien Chouly aux alentours de 11 heures.