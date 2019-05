Rugby : Damien Chouly quitte l'ASM et rejoint l'USAP

Perpignan, France

L'ASM nous avait habitué à plusieurs annonces de prolongation ces dernières semaines : Raka, Penaud ou encore Lopez. Mais ce jeudi matin, c'est un des Jaunes et Bleus qui quitte le club.

Après 7 ans de bons et loyaux services, un titre de champion de France (2017) et un titre de champion d'Europe (2019), le troisième ligne Damien Chouly veut "démarrer une nouvelle aventure" au sein d'un de ses anciens clubs, Perpignan. "_L’USAP m’a beaucoup apporté dans ma carrière de joueur et revenir dans un environnement que je connais a guidé mon choix" e_xplique celui qui a vécu ses premières minutes de jeu au stade Marcel-Michelin, lorsqu'il portait le maillot de Brive.

Une page importante va se tourner et une nouvelle aventure demarre! Tres exicité😃 https://t.co/5DFrJzMZhz — DamienChouly ✏️ (@DamienChouly) May 16, 2019

Un nouveau défi en Pro D2

Le Limougeaud va intégrer une équipe reléguée en Pro D2 après une saison compliquée. Mais, selon l'ancien capitaine de l'ASM, c'est ce défi qu'il veut relever, lui qui a toujours connu l'élite.

"Le championnat de PRO D2 sera une découverte et j’ai envie de participer au projet USAP 2023 en apportant mon expérience à cette équipe pour que nous remontions le plus rapidement possible dans l’élite.

Les dirigeants du club catalan sont donc honorés de retrouver leur ancien joueur, avec qui ils ont remporté le bouclier de Brennus en 2009. "Fort d’une grande expérience, Damien doit _apporter son expertise du jeu, sa maîtrise tactique et sa connaissance du haut niveau_, il saura jouer un rôle important dans la performance de l’équipe" estime Christian Lanta, le directeur sportif de l'USAP

Le club de Perpignan, relégué en Pro D2, s'est fendu d'un "Benvingut !!!", qui veut dire "bienvenue" en catalan.