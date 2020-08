ProD2 : le Stade Montois Rugby en ordre de marche

Le Stade Montois Rugby en a pratiquement terminé avec sa phase de préparation active débutée en juillet. Après une mise au vert intensive lors d’un stage à Lège-Cap Ferret, l’effectif a retrouvé le Stade André-et-Guy-Boniface pour une accentuation de la stratégie de jeu.

Le groupe compte huit arrivées à l’inter-saison et notamment deux espoirs prêtés par Bordeaux-Bègles et Toulon : Simon Desaubies et Mathieu Smaïli. Deux activeurs de jeu pour l'attaque landaise. Leurs portraits.

Simon Desaubies, pour prendre de l'expérience

Le gamin quitte, souriant, la pelouse de Boniface où il vient d‘enchaîner les phases tactiques sous la commande de Rémi Talès, entraîneur des arrières préfectoraux. Simon Desaubies a bonne bouille et jolie frimousse, pas esquintée, de jeune homme tranquille.

Il aura 22 ans en novembre, le natif de Salles, où il a débuté le rugby dans le short de papa, lui aussi centre du club girondin. "Toute la famille est dans le rugby et toute ma famille paternelle a joué ou joue à Salles". Après avoir tâté du tennis et du judo, Simon le très blond à fringuantes bacchantes, a donc, à neuf ans et sans un poil, rejoint la mine familiale du jeu de rugby. Le CABBG, pépinière bordelaise, ensuite, puis le centre de formation de l’UBB.

Simon Desaubies, une énorme envie de rugby © Radio France - Pierre-Albert Blain

Le jeune centre international aux yeux bleu lagon, qui partage son temps entre l’entrainement dans Boni et le surf à Biscarrosse, est prêté pour un an au Stade Montois. Pour prendre de l’expérience. "Au printemps Christophe Urios le manager de Bordeaux m’a dit que j’avais besoin de temps de jeu, besoin de m’aguerrir, d’aller chercher de l’expérience en Pro D 2. J’avais trois propositions, Vannes, Carcassonne et Mont-de-Marsan. J’ai choisi le Stade Montois par rapport à la proximité, je n’avais pas envie de quitter le sud-ouest, et aussi pour la culture de jeu du club. Et puis être entraîné par Rémi Talès et bénéficier de son savoir c’est enrichissant. Ici je sais que l’on va nous laisser jouer, improviser, tout en respectant les consignes, mais l’état d’esprit de la direction technique c’est de laisser jouer, de prendre des initiatives".

Option de vie aussi, sports et études conjugués pour Simon Desaubies qui, tête pas mal faite au-dessus de corps parfait, est en troisième année de Bachelor commerce international. Bon gars.

Mathieu Smaïli, le champion du monde

Il est champion du monde des moins de vingt ans le provençal. Mathieu Smaïli fait partie de la bande, avec les autres Montois, De Nardi et Coly, à avoir été sacré l’an dernier en Argentine.

Smaïli, ouvreur au pied d’or, coureur naturel de grands vents des prés, est natif de Hyères où il a débuté le rugby à l’âge de cinq ans. Au centre d’abord, comme son paternel "ovaliste", puis à l’ouverture ensuite.

Il aura 21 étés le 30 août prochain le méditerranéen, qui s’est tiré à Toulon quand Hyères a fusionné avec … Carqueiranne. Une hérésie, un casus belli. Imaginez le pataquès, un drame à la varoise entre deux bourgs éternellement rivaux et dont les citoyens ne peuvent pas se supporter. Le RCT donc en benjamin et la filière ensuite des rouge et noirs.

1 mètre 80 pour 97 kilos de dynamique et dynamite, Smaïli aime le jeu de baballe qui vit et vibre et va vite. Ça tombe bien, Mont-de-Marsan aussi. "Ce club envoie de la balle, je suis totalement pour ce type de rugby, relancer, y compris depuis l’en-but, oser, les entraîneurs nous poussent à prendre des décisions, à saisir les opportunités".

Mathieu Smaïli, derrière le sourire, l'attaquant gourmand © Radio France - Pab

Bon golfeur qui a déjà tâté du green montois de Saint-Avit, Smaïli, qui est aussi bon joueur de pétanque, va également valider cette année un BTS de management du sport.

Fin de cession. Le garçon range ses affaires, fin d‘exercice sous "la cagna", mesures sanitaires obligent, plus de douche ni de coup de houblon entre joueurs, les gars arrivent au stade équipés et repartent directement chez eux pour la savonnette. "Il fait chaud et lourd ici", glisse dans un joli sourire le varois, "c’est humide les Landes non ?" "Et attend l’hiver quand il pleut trois semaines et que tu chopes la brume tous les matins", le chambre, goguenard, un de ses camardes, "c’est pas la Méditerranée ici !". Il s’en moque un peu Smaïli, il n’est pas venu à Mont-de-Marsan pour trouver un microclimat ou pour essayer sa plage. Lui, c'est rugby.

Le Stade Montois avant la reprise du championnat le 4 septembre face à Béziers à domicile disputera deux matchs de préparation. Le vendredi 21 août à 20h à Millau face à Angoulême et le jeudi 27 août à Aguilera, face au Biarritz Olympique.