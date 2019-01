Rugby, Dax pour tutoyer le sommet fédéral

Dax, France

Tout baigne pour les thermalistes. Les dacquois sont allés faire leurs emplettes en Périgord lors de la dernière journée, battant Bergerac de trois points précieux. Les rouges n’ont certes qu’une longueur d’avance sur Cognac et deux sur Nantes mais mieux vaut tenir que courir. L’Usd qui peut rêver d’un final heureux même si la question qui se posera en cas de possible montée est celle tout à la fois des infrastructures et des finances. Pour l’heure en tout cas Dax jouit de sa bonne saison. Les hommes du duo Tauzin- Maignien accueillent Langon dans Boyau. L’occasion forte de faire parler la poudre et de se nourrir sur le dos de girondins mal en point. Langon ne décolle. Le club girondin entrainé entre autre par l’ancien centre montois et dacquois Sylvain Mirande a bien du mal. Langon en 14 rencontres ne s’est imposé qu’à quatre reprises. Dont une seule fois à l’extérieur à St Médard- en- Jalles, l’actuelle lanterne rouge. Les langonnais sont à 11 points de Rennes le 6è, la remontée est quasi impossible, la survie compliquée. Dax peut donc encore réussir un super coup comptable