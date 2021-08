Rugby : De Bath à Rouen, le parcours du nouvel entraîneur de Périgueux, Richard Hill

Ce vendredi 13 août 2021, le club de rugby de Périgueux va disputer son premier match amical avec son nouveau coach, Richard Hill. Cet ancien international anglais a une grande carrière derrière lui : en tant que demi de mêlée et coach de clubs anglais et de celui de Rouen.

Le club de rugby de Périgueux, le CAP (Club Athlétique Périgueux Dordogne), dispute, ce vendredi 13 août 2021, son premier match amical avec son nouveau coach, Richard Hill, qui a signé pour trois ans. Le CAP jouera contre le club de Niort. Pour cette occasion, France Bleu Périgord a rencontré le successeur de Didier Casadéi : un ancien international anglais au parcours impressionnant, dont l'objectif est de remonter le club périgourdin, de la Fédérale 1 à la ProD2.

De Bath à Rouen

Richard Hill grandit à Somerset, dans le sud-ouest de l'Angleterre, à une cinquantaine de kilomètres de Bath. Ville mythique du ballon ovale dont il admire le club sans sérieusement y prétendre. Il commence le rugby à 11 ans, gravit les échelons et rejoint le club en tant que demi de mêlée.

En 12 saisons, entre 1983 et 1994, il dispute notamment deux Coupes du Monde, en 1987 et 1991. "Dans les années 80, c'était compliqué, se rappelle-t-il. C'est la France et le Pays de Galles qui dominaient. Mais dans les années 90, l'Angleterre était forte! Je me souviens de batailles très sévères contre la France!"

En 1994, il décide de passer du côté entraîneur. Il devient le coach de clubs de Premier League, la compétition la plus importante en Angleterre. En 2013, il veut s'atteler à la même tache en France. "J'ai toujours été admiratif du rugby français, sourit-il. J'ai joué avec Serge Blanco, Philippe Sella, les frères Lafond..."

Il atterrit à Rouen. Sous sa houlette, le coach normand passe de la Fédérale 2 à la ProD2. "C'est l'histoire de ma carrière, rit-il. En Angleterre, on m'a souvent appelé pour faire monter des clubs. C'est beaucoup de travail et de pression. Mais j'aime ça! C'est pour ça que le projet du club de Périgueux, c'est exactement ce qui me plaît!"

Hisser le CAP en ProD2

Après avoir joué en ProD2 entre 2002 et 2005, le club de rugby périgourdin est, aujourd'hui, en Fédérale 1. L'objectif de Richard Hill est clair : remonter le club en ProD2. Pour ce faire, il compte appliquer la même stratégie que celle menée à Rouen. L'ancien international anglais est ravi des objectifs du club et de son président, Francis Roux. "Tout le monde est hyper motivé, s'enthousiasme-t-il : les entraîneurs, le staff dans les bureaux! Et même quand je me balade en ville, j'ai l'impression que tout le monde parle du rugby!"

Richard Hill a pris ses fonctions au début du mois d'août. Il a rencontré l'équipe cette semaine et est très optimiste pour la suite. "Beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés et je trouve que la cohésion est déjà très forte, juge-t-il. Ce qui n'est pas toujours le cas! Ce sont des joueurs motivés et très à l'écoute. En tout cas, pour l'instant", finit-il en riant. En tant qu'ancien demi de mêlée, il compte se concentrer, en partie, là-dessus.

