Rugby - décès de Nicolas Chauvin : pour le manager du Stade Toulousain "on doit éradiquer certains gestes"

Le décès du joueur du Stade Français cette semaine replonge le monde du rugby dans le deuil et le questionnement. Ugo Mola l'entraîneur du Stade Toulousain a livré sa vision de la situation et expliqué comment son club prépare les jeunes joueurs pour "éviter le pire".

Toulouse, France

Une minute d'applaudissements sur tous les terrains de rugby amateurs comme professionnels ce week-end. Un hommage à Nicolas Chauvin le joueur de 19 ans du Stade Français décédé mercredi à la suite d'un violent plaquage lors du match contre l'UBB. Comme après la mort de Louis Fajfrowski cet été, le monde de l'ovalie se recueille mais s'interroge aussi. Faut-il revoir les règles? Changer les pratiques d'un sport qui passe pour être de plus en plus violent entre protocoles commotion, chocs à répétition et gabarits hors normes.

Ugo Mola, le manager du Stade Toulousain, y est revenu ce jeudi lors du point presse avant le match de coupe d'Europe contre les Wasps samedi. Selon lui, la réponse aux risques encourus se trouve dans la préparation des jeunes joueurs, les règles et l'arbitrage.

Toulouse prépare ses jeunes pousses.

Au Stade Toulousain dit-il : "on a un vrai travail de développement autour des cervicales qui est engagé avec des process où nos jeunes, très tôt, passent du temps à se renforcer mais aussi à travailler la technique. Ca nous est tous arrivé de nous retrouver en mauvaises postures, pris dans des mêlées spontanées, des rucks et on a tous eu peur deux ou trois fois dans notre carrière. Les plus gros accidents n'arrivent pas dans les moments les plus spectaculaires mais il faut éviter ces situations donc ça passe par de la technique, de l'anticipation, de la réactivité et de la fraîcheur mentale."

La règle, l'arbitrage et "se regarder en face"

Il y a quelques semaines Ugo Mola avait poussé un coup de gueule après un mauvais geste commis sur l'ailier de poche toulousain Cheslin Kolbe. Il appelait déjà à des règles plus strictes pour "protéger les joueurs qui ont un petit gabarit". Samedi dernier à Coventry face aux wasps, le Toulousain Van Dyck a écopé d'un carton jaune pour plaquage haut, Ugo Mola approuve :

"On n'a pas crié au scandale. Et si on est plus puni ben c'est la vie! On n'en veut plus et cela fait partie de ces gestes qu'il faut éradiquer. Il faut se pencher très sérieusement sur le futur de notre sport. Il y a une prise de conscience collective : l'arbitrage, la technique, les éducateurs, les entraîneurs de manière à ce que ces garçons avec d'autres qualités que physiques soient aussi capables d'évoluer dans notre sport" Ugo Mola , manager du stade Toulousain.

Mais l'entraîneur en chef des rouge et noir estime aussi que les acteurs du rugby doivent :

"se regarder en face et trouver des solutions très rapidement parce que oui, nos gamins vont commencer à fuir les écoles de rugby pour aller faire peinture et théâtre. La culture c'est important mais s'ils peuvent faire rugby, peinture et théâtre, je suis preneur!" Ugo Mola.