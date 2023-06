Rugby: décision le 26 juin pour la demande de l'ASM de suspension du contrat de Mohamed Haouas

Il est arrivé dans la voiture prêtée par anticipation par le partenaire automobile du club, un véhicule aux couleurs de la Yellow Army, dont il avait déjà été question lors de l'épisode des violences conjugales . Il était accompagné par sa femme et son avocat. Le joueur a écouté consciencieusement les débats, sans dire un mot, ni avant ni après l'audience. Maître Arnaud Dubois, l'avocat de Mohamed Haouas, et Maître Patrick Puso, l'avocat de l'ASM, ont échangé leurs arguments pendant une heure et demi.

Mohamed Haouas au volant de sa voiture prêtée par un partenaire de l'ASM © Radio France - Emmanuel Moreau

D'abord sur la compétence du Conseil des Prud'hommes de Clermont. Pour l'avocat du joueur, ce sont les Prud'hommes de Montpellier qui doivent juger cette affaire; le contrat n'ayant pas encore pris effet, c'est le domicile du joueur qui détermine le tribunal compétent. Argument contredit par l'avocat du club, qui s'est permis d'ironiser en mode rugby: "Mohamed Haouas préfèrerait jouer à domicile mais ici c'est Montferrand".

Arguments contre arguments

Les débats les plus longs ont porté sur le référé en lui-même. A coup de conclusions remises tardivement, de charte éthique de la Fédération Française de Rugby, d'articles de presse, de courrier du club de Montpellier. Pour l'avocat de l'ASM, les partenaires du club ne veulent pas être associés à Mohamed Haouas. Les supporters pensent de même et le dommage imminent est potentiellement important pour le club. Par ailleurs, l'ASM ne connaissait que les problèmes judiciaires anciens du joueur mais pas les informations plus récentes, révélées après l'affaire de violences conjugales. L'avocat cite en exemple le fait que les dirigeants de Montpellier sont allés plusieurs fois chercher Mohamed Haouas au commissariat. C'est ce qui justifie cette demande de suspension en référé, avant la décision sur le fond, qui ne sera pas prise avant plusieurs mois. Quitte, selon Maître Puso, à ce que le club règle les salaires non versés s'il est condamné. L'avocat de l'ASM qui conclut: "s'il ne peut pas porter le maillot bleu blanc rouge, il ne peut pas porter le maillot jaune et bleu".

Des arguments contredits évidemment par Maître Dubois. Pour l'avocat de Mohamed Haouas, l'ASM ne prend pas sa responsabilité d'employeur; s'il ne veut plus du joueur, il doit rompre le contrat pour faute grave et cette fois les Prud'hommes auront à trancher pour rupture abusive. D'ailleurs Maître Dubois estime que le communiqué de l'ASM du 30 mai , indiquant que le joueur ne peut plus porter les couleurs du club, constitue une rupture anticipée verbale par voie de presse.

Un an de salaire à titre de provision

L'avocat de Mohamed Haouas demande donc 390.000 €, l'équivalent d'un an du salaire, à titre de provision avant le jugement sur le fond. Il demande également 50.000 € pour le préjudice moral et de carrière "en raison de l'atteinte à l'image de l'homme, du salarié et du joueur". Il demande enfin que l'ASM soit condamnée aux dépends et règle les frais de justice.

La décision a été mise en délibéré, elle sera rendue le 26 juin, lundi prochain, à 14 heures. La procédure sur le fond doit commencer, elle, après les vacances avec une audience de conciliation prévue le 4 septembre prochain.