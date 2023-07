Rugby : découvrez le calendrier 2023-2024 des matchs du Stade Dijonnais

On sait à quelle sauce nos rouge et bleu vont être mangés ! Les rugbymen du Stade Dijonnais connaissent leurs adversaires pour cette nouvelle saison 2023-2024. Il va falloir tout donné, ils ont bien failli descendre en Fédérale 1, repêchés in extremis en mai dernier. Début des hostilités le 3 septembre 2023 avec un déplacement au Stade Métropolitain à Villeurbanne. Le premier match à domicile est prévu le 10 septembre, les Dijonnais recevront Bédarrides.

Le calendrier

Phase aller de la saison 2023-2024 de Nationale 2 de rugby.