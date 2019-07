Rugby | Découvrez le calendrier des Fédérales en Dordogne

Le premier derby de Fédérale 1 entre Bergerac et Trélissac aura lieu le 20 octobre au stade Gaston Simounet de Bergerac.

Bergerac et Trélissac commenceront les championnats à l'extérieur

Dordogne, France

On connaît désormais le calendrier des Fédérales de rugby en Dordogne.

Fédérale 1

Et la Fédérale 1 commence à l'extérieur. Le 8 septembre, L'US Bergerac affrontera Cognac/Saint-Jean d'Angély et le SA Trélissac se rendra à Marmande.

La semaine suivante Bergerac reçoit le rugby Club du Bassin d'Arcachon et Trélissac jouera contre Niort à domicile.

Le premier derby entre l'USB et le SAT se tiendra le 20 octobre au stade Gaston Simounet de Bergerac. Pour le match retour il faudra attendre le 23 février.

Fédérale 2

La Fédérale 2 aussi va démarrer à l'extérieur pour deux des trois clubs. Ce sera Clermont/Cournon-d’Auvergne le 15 septembre pour Le CA de Périgueux et Malemort pour Belvès. Sarlat recevra Vichy puis se rendra à Tulle.

Et le 29 septembre les Sangliers de Belvès joueront le match aller du derby contre Sarlat à Madrazès. Le match retour aura lieu le 26 janvier à Sem Gallet.