Rugby - Fédérale : découvrez les poules des 11 clubs girondins

Les 11 clubs girondins évoluant dans les trois plus hautes divisions amateures connaissent leurs adversaires pour la saison 2017/2018. Et cela risque d'être difficile pour Saint-Médard, Langon et Bassin d'Arcachon, en Fédérale 1.

En Fédérale 1, le RC Bassin d'Arcachon, promu à ce niveau, le RC Saint Médard en Jalles, et le Stade langonnais ne sont pas candidats à la montée en Pro D2. Même s'ils terminent en tête de la Poule 2, dans laquelle ils ont été placés, ils ne se disputeront que le trophée Jean-Prat de champion de Fédérale 1, sans possibilité d'accession, donc.

Cette poule est composée de clubs de l'Ouest, quasiment tous situés dans la région Nouvelle-Aquitaine, à l'exception de Nantes. Les deux gros morceaux s'appellent Tyrosse, et surtout la nouvelle fusion Saint-Jean d'Angély/Cognac. Outre Arcachon, la poule compte deux autres promus, Niort et Hendaye. Saint Médard, qui avait terminé 7e sur 10 l'an dernier, et Langon, qui avait fini à la dernière place, tenteront de faire mieux cette saison.

La composition de la poule des clubs girondins en Fédérale 1. - Capture d'écran FFR

Fédérale 2 : Salles et Lormont vont voyager

Deux clubs girondins évolueront en Fédérale 2. Lormont et Salles, respectivement 4e et 6e de leur poule l'an dernier ont été placés dans la poule 8. Et les deux clubs girondins vont devoir voyager, puisqu'ils ont été placés dans une poule regroupant les clubs du centre de la France. Deux déplacements dans le Puy-de-Dôme sont ainsi à prévoir. Rageant, lorsque l'on voit la composition de la poule 7, avec des clubs des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

La poule 8 de Fédérale 2, avec les deux clubs girondins. - Capture d'écran FFR

Enfin, les clubs de Fédérale 3 ont été placés dans deux poules différentes. Dans le groupe 8, Mérignac, Floirac, Blaye, Bazas et le promu Gujan-Mestras affronteront des clubs du comité Poitou-Charentes. Dans la poule 9, le seul représentant girondin, le Stade foyen, récent 32e de finaliste, affrontera, comme la saison dernière des clubs du comité Périgord-Agenais.