Rugby : découvrez tout le calendrier du VRDR pour la saison 2023-2024 en Pro D2

La Ligue nationale de rugby a dévoilé mardi le calendrier de saison 2023-2024 qui débutera à l'extérieur pour les rugbymen du VRDR. Le premier match aura lieu le vendredi 18 août à Montauban. Le premier match à domicile se tiendra le vendredi suivant, le 25 août, avec la réception du Biarritz Olympique.

Les phases finales sont programmées comme suit : les 23, 24, 25 ou 26 mai pour les barrages, du 30 mai au 2 juin pour les demi-finales et finales. À noter que, "pour la première fois, un Access Match PRO D2 sera organisé le weekend du 1er juin et il mettra aux prises le finaliste de Nationale et le 15e de PRO D2, rencontre organisée sur le terrain de l'équipe de Nationale" précise la Ligue.

Les dates à retenir

Vendredi 18 août (J1) : premier match à l'extérieur à Montauban

Vendredi 25 août (J2) : premier match à domicile avec la réception de Biarritz

Vendredi 19 janvier (J17) début des matchs retour, contre le Biarritz Olympique

Les 23, 24, 25 ou 26 mai 2024 : barrages.

Les 30, 31 mai, 1er ou 2 juin : demi-finales et match d'accès en Pro D2.

Les 7, 8 ou 9 juin : finale de Pro D2.

Les 14, 15 ou 16 juin : match d'accès en Top 14.

Tout le calendrier de Pro D2 en 2023-2024

Suivre le VRDR