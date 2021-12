Rugby : défaite du Stade Niçois à Suresnes pour la dernière de l'année

Le Stade Niçois s'est incliné ce dimanche 19 décembre à l'extérieur contre Suresnes 29 à 12.

Simon Ricquebourg et Hugo Verdu ont inscrit 2 pénalités chacun, côté niçois. A noter que nos rugbymen ont joué en infériorité numérique une partie de la rencontre à cause de 2 cartons jaunes (Delage 20’ et Fritz 80’).

Le Stade Niçois termine l’année à la 8ème place, à deux points du Top 6. Prochaine rencontre à Valence-Romans le dimanche 9 Janvier à 15h.