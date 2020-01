RUGBY : défaite interdite pour le VRDR face à Rouen

Valence, France

Sept changements par rapport à l'équipe battue à Montauban.

Le manager du VRDR Johann Authier a procédé à sept changements dans son XV de départ pour cette rencontre synonime de "petite finale" en vue du maintien dans ce championnat de ProD2. Mirian Burdulli et Ionel Badiu retrouvent leurs postes de pilier aux dépens de Julien Royer et de Kevin Goze. Deux changements aussi en 3ème ligne avec les retours de Vincent Barrière et Siaosi Loutongo qui remplacent respectivement Alexis Armary et Jean-Blaise Lespinasse. Derrière, l'australien Clay Uyen et Jérémy Scalese joueront au poste d'ailier en lieu et place de Youri Mège et Sawailau et au centre Nigel Hunt est titularisé à la place de Leaana.

L'équipe du VRDR contre Rouen ce vendredi soir - VRDR

C'est l'heure de vérité pour les Damiers.

La défaite est interdite pour le VRDR qui a l'occasion, pour la première fois de la saison, de quitter sa place de lanterne rouge et de passer devant Rouen au classement, en cas de victoire. Une défaite serait une très mauvaise affaire pour le club drômois, elle mettrait quasiment un terme aux chances de maintien du club d'ici la fin de la saison.

VRDR-Rouen en direct sur FBDA à partir de 20h.