Rugby demi-finale du Top 14 : le cœur de Jean Baptiste Elissalde penche un peu du côté de La Rochelle

La Rochelle, France

France Bleu La Rochelle : Jean-Baptiste, vous avez joué à La Rochelle avant de partir au Stade Toulousain. Ces deux clubs se retrouvent en demi finales du Top 14. C'est un match un peu particulier pour vous ?

Jean-Baptiste Elissalde : Particulier, oui et non parce que, je me dois d'être neutre normalement sur ce coup, mais j'ai un petit penchant pour La Rochelle parce que Toulouse a déjà gagné beaucoup de titres. En fait ce serait bien que La Rochelle puisse vivre une finale. Ça serait la récompense d'un gros travail fourni ces 25 dernières années.

FBLR : Le Stade Rochelais s'apprête à jouer une deuxième demi-finale en trois ans. Avec une remontée en Top 14 il y a cinq ans, la progression est vraiment rapide.

Oui, il y a eu un gros travail effectué par Patrice Collazo et son staff pendant des années. Une montée de la Pro D2 au Top 14 qui s'est faite tranquillement, et après des résultats montés crescendo pour arriver à rester dans le top 6. Sur les trois dernières années hormis un petit accident l'année dernière mais ce n'était pas très grave, avec une septième place et une non qualification dans le Top 6, je crois qu'aujourd'hui il faut que les joueurs se "paient" et accèdent pour la première fois à une finale de championnat.

FBLR : Ce sont deux équipes joueuses. Le Stade Toulousain a retrouvé en plus son jeu de vitesse et de mouvement. Celui qu'on a connu par le passé. Aujourd'hui ces deux formations sont séduisantes.

Certainement deux formations qui produisent le meilleur rugby actuellement, c'est vrai. Toulouse est favori au vu de la saison écoulée, mais en fait, on sait que sur des matchs à élimination directe l'histoire n'est pas la même. Il faudra prendre en compte les conditions climatiques aussi et peut être une stratégie particulière du côté de La Rochelle pour ne pas rendre des ballons. Au fond de terrain, les Toulousains sont vraiment exceptionnels, et très performants.

FBLR : C'est vrai on pense à Kolbe, Ramos ou autre Dupont. Pour La Rochelle, il y a des Rattez, des Retière ou autre Murimurivalu. On a des packs qui sont costauds de chaque côté. Vous vous attendez tout de même à du spectacle sur cette demi-finale où ça va être un petit peu verrouillé finalement ?

Je pense que les Toulousains n'ont pas la pression du résultat et en tout cas pas cette pression qui va les faire déjouer. Je crois qu'ils vont rester sur leur philosophie qu'ils ont eu toute l'année. Quant aux Rochelais il y a deux solutions. Soit ils restent dans ce qu'ils font d'habitude et il faudra faire attention à chaque ballon perdu dans les transitions, de passer d'attaquant à défenseur parce que c'est là où les Toulousains se régalent ... soit ils adoptent une stratégie particulière en essayant de redonner le moins de ballons possibles au fond de terrain donc taper en touche le plus souvent possible, ou taper des coups de pied de récupération avec de forte pression dans les angles. Pour ce qui est du spectacle malheureusement, des fois l'enjeu prend le pas sur le jeu. Mais j'espère que ces deux équipes resteront fidèles à leur philosophie de jeu.

FBLR : On le sait Toulouse a terminé premier de la saison régulière, et de belle manière. Est ce que ça donne un avantage psychologique aux toulousains sur ce match ?

Indéniablement Toulouse est très en confiance avec une grande partie de son effectif en pleine forme. Peu ou pas de blessures, donc des titulaires qui arrivent avec beaucoup de certitudes. Maintenant la problématique de Toulouse c'est de ne pas avoir joué de matches de très haut niveau dans les quatre dernières semaines. Juste en face des équipes qui ont laissé tomber comme Perpignan. Il y aura peut être un manque de rythme au niveau de l'intensité. La Rochelle au contraire a dû batailler jusqu'au bout pour se qualifier. En fait, je suis tenté de dire que La Rochelle n'a pas grand chose à perdre. Si les maritimes s'inclinent, ce serait presque normal

FBLR : Vous serez à Bordeaux pour les demi-finales. On sait que dans le groupe France il y a 65 joueurs pré sélectionnés. Est ce qu'avec les phases finales de Top 14, des joueurs pas retenus pourraient éventuellement se glisser dans le groupe pour la coupe du monde ? Ce cas de figure est possible ?

Oui. Parce que l'on a fait une liste plutôt administrative au départ. Ces 65, on a ratissé large pour la Coupe du monde, mais bien évidemment qu'en cas de blessures ou de performances exceptionnelles, oui cette liste peut changer.

FBLR : Après la Coupe du monde, avez-vous l'envie de retrouver un club ?

Dans mon cas il est très difficile d'avoir une visibilité puisque je terminerai mon contrat à la fédération le 31 décembre. C'est en cours de saison, donc il est difficile de rentrer dans un staff. Je me laisserai cinq mois pour travailler avec un club en prévision du futur, ou peut-être continuer à la fédération, je ne sais pas encore. Pour moi ce n'est pas le plus préoccupant. Une coupe du monde approche. On va essayer de faire le mieux possible. Il y a d'abord une belle aventure à moyen terme. Pour l'instant je ne me préoccupe pas trop de ce qu'il va se passer après.