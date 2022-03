Rugby : démonstration du Stade Niçois face à Aubenas (40-22)

Très belle victoire du Stade Niçois face à Aubenas, ce samedi 26 mars, 40 à 22. Nos rugbymen ont inscrit la bagatelle de six essais. Match débridé qui aura vu l'expulsion de deux joueurs. Cartons rouges pour Fritz côté Niçois et Baudy chez nos adversaires du jour, à cause d'une bagarre.

Le Stade Niçois est provisoirement 5ème de Nationale de rugby, en attendant le match de Chambéry face à Dijon, ce dimanche 27 mars.