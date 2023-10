Rugby, derby de Fédérale 3, le Bugue encore trop tendre face à l'USAN

L'actualité sportive de ce weekend des 30 septembre et 1er octobre 2023 passée en revue, dans ce nouveau numéro de Sport en Périgord, le Mag. Côté rugby, tout va bien pour le CAP qui remporte un quatrième succès en 5 matchs et se positionne à la 2ème place du classement de Nationale, la Fédérale 1 fait relâche, l'USB est donc au repos, en Fédérale 2, Belvès pour un affrontement équilibré sur le papier, face à Decazeville, en Fédérale 3, ce qui retient, bien sûr, notre attention, c'est le derby périgourdin, entre Le Bugue, à la recherche de sa première victoire de la saison, face au leader, l'Union Saint-Astier/Neuvic qui tente la passe de trois, sans oublier tous les autres résultats de la poule et les résultats en Régionale 1 de Ligue Nouvelle Aquitaine de rugby. Côté football, c'est un weekend de coupes. Nous revenons sur l'entrée en lice des clubs de National 2, Bergerac et Trélissac, en Coupe de France, sans oublier les autres et sans oublier, non plus, les résultats en Coupe d'Aquitaine et Coupe de Dordogne de football. Côté handball, c'est un début de saison idyllique pour le Bergerac Périgord Pourpre Handball, en Nationale Une Féminie, 4 matchs, 4 victoires et tous les résultats des autres clubs périgourdins de handball. Côté basket, tous les résultats des clubs de Dordogne.

ⓘ Publicité

loading

Rugby, Nationale, le CAP solide à domicile

Les capistes solides face à Vienne en Nationale de rugby lors de la 5ème journée © Radio France - Xavier Dalmont

Périgueux (CAP) 45-7 Vienne. Samedi 30 septembre 2023 au stade Roger Dantou. 5ème journée Nationale.

Voir article Xavier Dalmont sur la large victoire capiste . Trois réactions à écouter, recueillies pour France Bleu Périgord par Xavier Dalmont, la joie du manager Didier Casadeï pour qui son équipe a fait un match plein, Axel Muller, l'ailier argentin, auteur de deux essais et Philippe Buffevant, l'entraineur de Vienne. Samedi 7 octobre 2023 à 19h30, Périgueux se déplacera à Tarbes pour jouer son match de la 6ème journée. Les tarbais viennent de s'incliner lourdement à Albi et occupent la 11ème place avec un bilan de 2 victoires et 3 défaites. Match et adversaire à prendre au sérieux.

Résultats 5ème Journée. Classement Nationale.

loading

loading

loading

Rugby, Fédérale 2, Sarlat trop juste à Bourges

Sarlat jouait en déplacement à Bourges pour cette 3ème journée de Fédérale 2 de rugby - Christian Lacombe

Bourges 49-33 Sarlat. Dimanche 1er octobre 2023 à 15h15. 3ème journée Fédérale 2, Poule 4. Tout va bien pour les sarladais en ce début de saison, avec 2 victoires en 2 matchs. Mais les sarladais se sont fait peurs, la semaine dernière, lors du derby face à Belvès, largement dominateurs, ils ont vu revenir leur adversaire périgourdin pour finalement s'imposer 36 à 30. Difficile première mi-temps pour Sarlat qui s'en remet à la réussite de son buteur, Augustin Aprile qui marque 12 points en transformant ses 4 pénalités. Bourges concrétise mieux ses actions et inscrit deux essais dès la 4ème minute et à la 7ème minute du match. A la mi-temps, Bourges mène 20 à 12 face à Sarlat. Le match restera très débridé avec 6 essais pour Bourges et 3 pour Sarlat au total. Sarlat a raté son début de match et a du courir après le score tout le reste du temps. Résultats complets de la 3ème journée. Classement Fédérale 2, Poule 4.

loading

Rugby, Fédérale 2, Belvès signe une précieuse victoire

Belvès (Stade Belvèsois) 38-22 Decazeville. Dimanche 1er octobre 2023 à 15h15. 3ème journée Fédérale 2, Poule 4. Cet après-midi Belvès souhaitait repartir de l'avant, après la courte défaite à Sarlat et rester invaincu à domicile. A la mi-temps Belvès mène 19 à 12. Mais Decazeville a marqué deux essais contre un seul pour les locaux. La deuxième mi-temps sera toute aussi débridée avec au total 4 essais de chaque côté durant la rencontre, mais 3 transformations réussies pour Belvès contre une seule pour Decazeville. Une victoire qui fait du bien pour les périgourdins.

Résultats complets de la 3ème journée. Classement Fédérale 2, Poule 4.

Rugby, Fédérale 3, Le Bugue est encore trop juste

Le Bugue défait à la maison par le leader de Fédérale 3 de rugby, l'USAN - Christian Lacombe

Le Bugue (Racing Club Buguois) 6-23 Union Saint-Astier/Neuvic (USAN). Dimanche 1er octobre 2023 à 15h30. 3ème journée Fédérale 3, Poule 14. Le Bugue est, avant le coup d'envoi de ce derby, à la recherche de sa première victoire de la saison. Deux courtes défaites, l'une face à l'un des favoris, Figeac, l'autre à Naves. Promu, l'an passé, le Racing Club Buguois espère donc se relancer aujourd'hui. Pour sa part, tout va bien pour l'USAN, vainqueur surprise à Vergt et vainqueur impitoyable face à Saint Simon. L'USAN vient donc en favori pour ce derby de la 3ème journée. Cet après-midi, la première mi-temps témoigne des difficultés du Racing Club Buguois en ce début de saison, équipe dominée par le leader, l'USAN qui inscrit le seul essai des 40 premières minutes du match, pour mener à la pause, 16 à 3. La deuxième mi-temps ne permettra pas la réaction buguoise et l'USAN va filer vers une troisième victoire en trois matchs.

Résultats de la 3ème journée. Classement Fédérale 3, Poule 14.

loading

Rugby, tous les résultats en Fédérale 3, Poule 14

Vergt (UAV) 33-17 Lacapelle Marival. 5 essais à 3, bonus offensif pour l'UAV.

Saint Simon 10-19 Saint Cernin

Le Bugue (Racing Club Buguois) 6-23 Union Saint-Astier/Neuvic (USAN)

Figeac 54-19 Naves

Argentat sur Dordogne 50-25 Vendée Le Lardin Saint-Lazare

Classement Fédérale 3, Poule 14.

Rugby, tous les résultats en Régionale 1, Poule 2 et 3

Montignac 40-6 Rugby Club Auvézère

Pompadour 52-19 Egletons

Saint Cyprien 31-3 Cublac/Terrasson

XV Haut Périgord 37-35 Daglan

Meyssac 36-17 Juillac/Objat

Classement de la Poule 2 de Régionale 1

Nontron 16-23 Cadaujac

Lalinde 27-25 Bordeaux Etudiant Club

Bouscat 45-26 Ribérac

Pays Médoc 18-21 Mussidan

Miramont Cestas

Classement de la Poule 3 de Régionale 1

Football, Coupe de France, Trélissac passe sans trop trembler

Trélissac gagne son derby face à Coulounieix-Chamiers au 4ème tour de la Coupe de France de football - Trélissac FC

Coulounieix-Chamiers 1-3 Trélissac FC. Samedi 30 septembre 2023. 4ème tour de la Coupe de France. Les trélissacois ont passé le piège d'un derby, face à un club de Régional 3 et peut entrevoir le 5ème tour de la compétition, avant de reprendre son championnat de National 2.

Football, Coupe de France, Champcevinel, petit poucet périgourdin loin d'être ridicule face à Chauvigny

Coupe de France de football, Champcevinel, le petit poucet périgourdin de Départemental 2 © Radio France - Xavier Dalmont

Champcevinel 0-2 US Chauvigny. Dimanche 1er octobre 2023 à 15h00. 4ème tour de la Coupe de France de football. Le petit poucet périgourdin était en lice cet après-midi. Champcevinel, club de 2ème division de district a été battu sur son terrain par Chauvigny, club de National 3. Score 2 à 0. Cinq divisions séparaient les deux clubs et cela ne s'est pas vraiment vu sur le terrain. Les périgourdins ont été courageux et Chauvigny souvent mal inspiré. L'exploit n'était pas loin puisqu'il y avait 1 à 0 à quelques minutes de la fin et que les périgourdins ont eu l'occasion d'égaliser. Pas mal pour un petit club qui vivait son premier quatrième tour de Coupe de France.

loading

loading

Football, Coupe de France, résultats des périgourdins

Boulazac 0-0 (TAB 3-4) Limoges. L'ES Boulazac s'arrête au 4ème tour de la coupe de France.

Bassens 2-1 Montpon/Ménesplet. L'entente Montpon Ménesplet est éliminé.

Panazol 3-1 Nontron/Saint-Pardoux.

La Thibérienne 1-2 Gouzon.

Saint Pierre du Mont 0-3 Bergerac Périgord FC.

Le match, Champniers face à Périgueux a été arrêté à quelques minutes de la fin. Périgueux menait alors 4 buts à 3, mais le score ne sera pas entériné. Selon nos informations, la fin du match fut houleuse et Périgueux a écopé de 5 cartons jaunes.

Tous les autres résultats, zone Nouvelle Aquitaine de ce 4ème tour Coupe de France, site FFF.

Football, Coupe Nouvelle Aquitaine, les résultats des périgourdins

Saint Médard SC 6-0 Belvès.

Anaïs US 1-2 Limens JSA St Astier.

Limeuil 0-0 (TAB 4-5) Marmande.

Prigonrieux 1-0 Porte d'Aquitaine.

Brantôme 0-4 Soyaux.

Montignac Terrasson.

Bergerac La Catte Pays Eyraud/Le Fleix.

Annesse et Beaulieu Trélissac(2).

GS Franco-Portugais Notre Dame de Sanilhac.

ADFC Bergerac(2).

Gensac/Montcaret Faux.

Fontafie FC Mareuil/Verteillac.

Aiglons Razac sur l'Isle Angoulême(2).

Tocane Saint Apre Linars.

Périgord Vert Verneuil sur Vienne.

La Force/Ginestet Coteaux Pécharmant.

Neuvic Saint Léon La Roche sur Rivières.

Périgueux AS Cognac.

Libourne(2) Mussidan/Saint-Médard.

Tous les autres résultats du 2ème tour de la Coupe de Nouvelle Aquitaine, site FFF.

Football, Coupe de Dordogne, les résultats

Retrouvez avec ce lien, tous les résultats du 3ème tour de la Coupe de Dordogne masculine de football, site FFF.

Handball, N1F, le super début de saison de Bergerac

Bergerac enchaine les victoires en ce début de saison de Nationale Une Féminine de handball - Christian Lacombe

Montluçon 24-34 Bergerac Périgord Pourpre Handball. Samedi 30 octobre 2023 à 20h30. 4ème journée de Nationale Une Féminine de Handball. Bergerac a signé ce samedi, sa plus large victoire d'un début de saison tonitruant. Une quatrième victoire en quatre matchs. Les bergeracoises ont été intraitables en défense, lors de la première mi-temps, qu'elles terminent avec un avantage 8-12. Au retour des vestiaires, les attaques bergeracoises feront davantage mal à la défense de Montluçon, Morgane Weibel auteur de 8 buts, meilleure marqueuse bergeracoise, mais les autres joueuses n'ont pas été en reste en inscrivant entre 3 et 5 buts chacune. Samedi 7 octobre 2023 à 20h45, Bergerac recevra dans son gymnase Louis Aragon, le club de la Roche sur Yon.

Résultats complets 4ème journée, site FFHB. Classement Nationale Une Féminine, site FFHB.

loading

Handball, les résultats des clubs périgourdins

Nationale 3 Féminine, J3 : Brive/Objat 25-29 Ribérac. Périgueux 35-34 Prahecq. Résultats et classement, site FFHB.

Pré-Nationale Masculine, J3 : Limoges Champcevinel. Résultats et classement, site FFHB.

Excellence Régionale Féminine, J2 ; Bègles Bergerac(2). Sarlat 21-29 Mérignac. Résultats et classement, site FFHB.

Excellence Régionale Masculine, J3 : Lalinde 25-20 Aunis/La Rochelle/Périgny(2). Montpon 30-24 HB Sud Deux Sèvres.

Résultats et classement, site FFHB.

Honneur Régionale Masculine, J2 ; Sarlat 41-25 Champcevinel(2). Coulounieix-Chamiers 20-25 Lormont.

Résultats et classement, site FFHB.

Basket, les résultats des clubs périgourdins

Nationale Masculine Elite U18, J3 : Elan Béarn Pau Boulazac Basket Dordogne. Résultats et classement, site FFBB.

Pré Nationale Masculine, J2 : Boulazac Basket Dordogne(2) 57-68 Tresses. Résultats et classement, site FFBB.

Régionale 2 Féminine, J1 : AEL Guéret Bergerac. SAS Sanilhac Bénévent. Résultats et classement, site FFBB.

Régionale 2 Masculine, J2 : ASPTT Limoges 47-76 AOL Basket. Saint Front de Pradoux 68-80 Aixe Val de Vienne. AL Eyzerac 69-92 Brive. Résultats et classement, site FFBB.

Régionale 3 Féminine, J1 : Bassens 65-32 Bassillac. ASPTT Grand Périgueux 66-57 ASPTT Limoges.

Résultats et classement, site FFBB.

Régionale 3 Masculine, J2 : Beyssac/Beaupuy Sarlat. La Réole SAS Sanilhac. Bergerac Saint Delphin. Monestier/Saussignac 48-62 Seyches. ASPTT Grand Périgueux 92-76 Temple sur Lot.

Résultats et classement, site FFHB .

Sport en Périgord, la chronique, du lundi au vendredi 6h40 sur France Bleu Périgord.