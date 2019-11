Rugby : derby savoyard Chambéry / Rumilly ce dimanche

Chambéry, France

Ce dimanche, les rugbymen du SO Chambéry reçoivent ceux du RCS Rumilly à 15 heures au stade Mager. Un derby savoyard en Fédérale 1 qui ne s'est pas joué depuis plusieurs années. "C'est un match intéressant, excitant. Tout est réuni pour une belle fête" sourit Antoine Nicoud, le manager de l'équipe chambérienne, "il y a beaucoup de monde attendu, ça fait 7 ou 8 ans qu'il n'y a pas eu de derby."

Au-delà du derby, les deux équipes ne veulent rien lâcher. Rumilly vient de remonter en Fédérale 1 après plusieurs années et réalise un bon début de saison avec 5 victoires sur 6 matchs. Le club haut-savoyard se classe troisième. Il devance le SO Chambéry, qui tient la cinquième place et qui compte bien se racheter après sa grosse déconvenue à Dijon le 20 octobre dernier (les Chambériens avaient été battu 34 à 0).