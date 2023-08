Rugby : dernier test pour les Bleus face à l'Australie, avant le début du Mondial

Répétition générale. Les Bleus affrontent ce dimanche au Stade de France les doubles champions du monde australiens, l'une des meilleures nations actuelles du rugby , aux côtés des Irlandais, des Néo-Zélandais et... des Français. Un mètre étalon, à moins de deux semaines de l'ouverture de la Coupe du monde en France.

D'autant qu'après avoir procédé aux derniers ajustements contre l'Écosse et les Fidji , Fabien Galthié va aligner son équipe type . Une décision risquée, après les blessures du demi d'ouverture Romain Ntamack , victime d'une rupture des ligaments croisés, et du pilier Cyril Baille , autre cadre des Bleus, lors du match de préparation contre l'Écosse . Il s'agit donc de ne pas avoir plus de casse. Mais "une équipe a besoin de jouer, car un entraînement ne remplace pas un match", a fait valoir le sélectionneur du XV de France jeudi. "L'équipe que l'on aligne dimanche va nous permettre de développer l'expérience collective ainsi que de préparer les joueurs à l'épreuve qui nous attend".

Dissiper les doutes

Face aux Wallabies, il s'agira donc de gagner en confiance mais aussi, et surtout, de dissiper quelques doutes. "On a encore besoin de retrouver l'allant offensif qui était le nôtre par le passé. C'est vrai qu'on l'a retrouvé, par séquences, face aux Fidjiens, dont le jeu est débridé et désorganisé. L'Australie, c'est différent, explique le troisième ligne François Cros*, on a aussi envie de mieux maîtriser notre système défensif, parce qu'on a pris pas mal de points (68, NDLR) et d'essais (9) lors des trois derniers matches de préparation"*, concède le Toulousain. "C'est la dernière cartouche avant le début de la compétition. Donc ce serait bien pour la confiance d'avoir une belle prestation collective", a assuré François Cros.

Jalibert prend du galon

Matthieu Jalibert , demi d'ouverture de l'Union Bordeaux-Bègles et joker de luxe de Romain Ntamack, tient sans doute là l'opportunité de sa carrière. Si son talent n'est plus à prouver, il avait jusqu'ici souffert de la complicité naturelle entre Ntamack et son coéquipier toulousain à la charnière, Antoine Dupont.

"On a toujours compté sur lui depuis quatre ans. Il n'y a pas de discussion autour de son potentiel et sa faculté à assumer le poste de N.10", a tranché Galthié jeudi. "Matthieu Jalibert, ça fait quatre ans qu'il voyage et joue avec nous, il a presque 30 sélections, et l'approche de la trentième est vraiment un cap, qu'il est en train de passer (...) Il s'approche de la maturité internationale".

Même chose pour Paul Willemse qui, le sélectionneur le sent, "va basculer dans une autre dimension" pour ce dernier match de préparation. "Il a fait un bon match samedi" contre le Fidji , et "il va continuer à élever son niveau de rugby. Il était là où l'on attendait".

L'Australie, un rugby "très structuré"

Pour le manager Raphaël Ibanez, l'Australie est "l'opposition la plus sérieuse et la plus athlétique que l'on pouvait imaginer avant de rentrer dans le vif du sujet pour la compétition qui nous attend" même si les Wallabies débarquent en France après quatre défaites de rang et quatre petites victoires sur leurs quinze derniers matches. Avec le Rochelais Will Skelton, double champion d'Europe en titre, et le Toulousain Richie Arnold, champion de France, qui forment à eux deux une deuxième ligne de combat, les Bleus se méfient.

"Ce qui est toujours caractéristique des Australiens, c'est leur niveau de finesse, leurs capacités physiques et athlétiques... Dimanche, on aura face à nous des joueurs qui seront prêts physiquement et adaptés pour le très haut niveau", a estimé Raphaël Ibanez. "Ils vont nous imposer un défi sur la ligne de front qui va être terrible. C'est une équipe qui saura imposer du rythme sur le match avec un côté athlétique et des circuits offensifs qui sont bien établis. C'est un rugby très structuré", a ajouté l'ancien talonneur et capitaine des Bleus.