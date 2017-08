Rugby : dernière répétition pour l'ASM face à Pau

Une semaine avant la reprise du top 14, les champions de France vont disputer ce vendredi leur deuxième match de préparation. Après les toulonnais, les clermontois vont affronter les palois à Issoire. L'occasion de voir les grands débuts de Greig Laidlaw sous le maillot jaune et bleu.

Après un premier test plutôt convaincant à Toulon (défaite 29-26), les clermontois vont s'étalonner contre la section paloise lors du désormais traditionnel rendez-vous d'avant saison. "Chaque année, c'est un plaisir de se retrouver à Issoire" apprécie l'entraineur Franck Azéma, "ce sont aussi les retrouvailles avec notre public".

Camille LOPEZ Damien CHOULY et Rémi LAMERAT de retour contre la Section Paloise

1ere apparition en jaune et bleu pour Greig LAIDLAW pic.twitter.com/rfvvFkVl04 — FabASM63 (@fabienf3006) August 17, 2017

Pour ce deuxième match de préparation, un groupe de 30 joueurs a été mobilisé. Parmi lesquels on trouve Camille Lopez, Rémi Lamerat, Greig Laidlaw ou encore Damien Chouly. Le capitaine de l'ASM est particulièrement impatient. "On a travailler dur pendant quelques semaines, et ça fait plaisir de pouvoir retrouver les copains" explique le troisième ligne international, qui comme tous ceux qui figurent sur la liste Elite doit suivre un programme personnalisé.

Avec Chouly, Lamerat, Lopez et Laidlaw

Ce match sera aussi le premier pour Greig Laidlaw sous ses nouvelles couleurs. L'écossais va apporter son expérience, et une vraie alternative au poste de demi de mêlée. "Je suis très heureux de son arrivée, c'est un grand joueur" lance sans la moindre ambiguïté Morgan Parra, jusque là sans véritable concurrence.

Le bouclier de Brennus présenté au public

Côté palois, cette rencontre aura une saveur toute particulière pour les anciens clermontois Benson Stanley, Adrien Planté, et surtout Thomas Domingo, qui ont décidé de poursuivre leur carrière dans le Béarn. "Ça va faire un peu bizarre" reconnaît l'ancien pilier de l'ASM, "on a vu à Toulon qu'ils sont déjà bien en place, mais c'est aussi un plaisir de revoir les copains".

@domingotom :"On va pouvoir se juger face à Clermont avant le 1er match de #TOP14 ! On s'attend à beaucoup d'intensité !" pic.twitter.com/d2UfJqkp8A — Section Paloise (@SectionPaloise) August 16, 2017

Le match ASM-Pau débutera à 19 heures au complexe Jacques Lavedrine à Issoire. Une autre affiche, Limoges-Bourg en Bresse est programmée à 17 heures.