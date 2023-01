Rugby : des compétitions UNSS de niveau à Toulouse pour éviter les accidents

Une réunion s'est tenue mercredi à Paris à l'Union nationale du sport scolaire avec les experts de la Fédération française de rugby après l'arrêt des compétitions de rugby le 16 décembre à la veille des vacances de Noël. Une décision exceptionnelle après un très grave accident survenu deux jours avant . Suite à un placage lors d'un match, un lycéen de 17 ans, aussi joueur du club de rugby Bagnères-de-Bigorre, s'est retrouvé tétraplégique.

Dans un courrier, le Syndicat national de l'éducation physique, affilié à la FSU, a interpellé l'UNSS sur cette suspension qu'il juge incompréhensible et qui, selon lui, sème le doute sur les compétences professionnelles des enseignants d'EPS. Olivier Marin est professeur de sport au lycée agricole de Toulouse-Auzeville. Il entraine aussi manager du Stade Toulousain féminin et entraine les seniors. Pour lui, l'UNSS fait déjà beaucoup pour sécuriser la pratique du rugby à l'école.

"Y a encore une prise en charge supplémentaire en UNSS. Mais il faut encore renforcer la formation. Il faut aussi généraliser quand c'est possible, car ce n'est pas possible partout, un championnat scolaire avec différents niveaux. Comme c'est le cas depuis plusieurs années maintenant à Toulouse avec deux niveaux. Après il faut rappeler que c'est un accident malheureusement exceptionnel et il faut qu'il le reste. Je ne voudrais pas que ce soit un frein à la pratique du rugby en milieu scolaire."

De jeunes jeunes sous le choc

En attendant, au Balma Olympique rugby Club ce mercredi après-midi, à l'heure de l'entrainement, les jeunes licenciés sont toujours sous le choc . Maxime, 14 ans, joue au Balma Olympique rugby Club au poste de centre. Cet ado élancé et déjà en tenue le reconnait. Ce n'est pas toujours facile de se contrôler sur le terrain. "C'est vrai qu'en match il y a toujours cette sensation de rivalité. On peut vite ne plus se contrôler et faire des choses qu'on regrettera après."

Après la compétition au lycée est différente de celle en club. Maxime Castell le sait. Cet entraineur du centre de formation de Balma a été champion de France UNSS à 7 et à 15. Mais il ne faut pas croire, selon lui, que le rugby est moins encadré à l'école. "Cela reste une pratique très encadrée. Je pense qu'il faut arrêter de viser à tout prix la performance, que ce soit en club ou à l'école, et qu'on puisse prendre du recul et sensibiliser sur les bonnes attitudes et sur les placages."

Conclusions attendues bientôt

Cette "commission mixte" a été réunie pour envisager la suite et les conditions d'une reprise. Les conclusions de cette réunion seront données très prochainement.