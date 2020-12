Rugby : des joueurs anglophones, dont deux anciens Brivistes, assignent World Rugby en justice

Une centaine de joueurs anglais et gallois sont en colère contre les instances du rugby mondial. Ils ont attaqué World Rugby et leurs Fédérations pour leur mauvaise prise en charge des commotions cérébrales. Parmi eux, deux anciens brivistes, Alix Popham et Steve Thompson.

Le rugby est-il un sport dangereux ? En tout cas, tout n'est pas fait pour assurer leur sécurité. Une centaine de joueurs anglais et gallois assignent World Rugby, la Fédération Internationale du sport en question, comme le révélaient ce mardi le journal L'équipe. Une démarche pas anodine, alors que certains sportifs décident d'arrêter le rugby à cause des commotions cérébrales.

Des pertes de mémoire fréquentes

De nombreux médias anglophones s'en sont fait l'écho. Comme le Guardian, où le talonneur anglais Steve Thompson a témoigné. L'ancien briviste (2007-2010) a livré un regard glaçant sur l'impact du rugby dans sa vie, dans une interview au Guardian. "Je n'ai aucun souvenir d'avoir remporté la Coupe du Monde en 2003 ou d'avoir été en Australie pour le tournoi", a expliqué le talonneur qui avait joué tous les matches du Mondial remporté par le XV de la Rose. Sachant ce que je sais maintenant, j'aurais aimé ne jamais devenir professionnel", continue-t-il, ciblant notamment les entraînements.

"il n'était pas rare qu'on me laisse sonné, avec des taches blanches dans mon champ de vision et sans savoir où j'étais pendant quelques secondes. Parfois, je perdais complètement connaissance. Tout cela était considéré comme faisant partie de l'entraînement".

Pour le troisième ligne gallois Alix Popham, ancien du CAB (2008-2011), qui souffre lui aussi d'encéphalopathie chronique, c'est lié aux chocs dont il a été victime pendant sa carrière. Il est obligé de noter tous les matins les tâches qu'il doit accomplir dans la journée, après avoir été diagnostiqué dément au début du confinement.

"Écoutons les scientifiques"

La pause forcée après une commotion a ainsi été réduite en 2011 de trois semaines à six jours, avance le conseil de la centaine de joueurs Richard Boardman, alors que "le sport, en se professionnalisant, implique davantage de collision avec des joueurs plus lourds, plus forts et plus rapides".

Les belligérants réclament des millions de livres de dommages et intérêts aux autorités. Aux Etats-Unis, 4 500 joueurs de football américain avaient remporté leur combat contre leur Fédération, la NFL, pour un total d'un milliard de dollars.