Rugby : des stars à la rencontre des enfants pour le tournoi du 1er mai à Tournon-sur-Rhône

A l'occasion du traditionnel tournoi de rugby du 1er mai de Tournon sur Rhône, de grands noms du rugby national et international ont rencontré les 1700 jeunes rugbymen et rugbywomen en herbe.

Après deux ans d'absence pour cause de covid, le tournoi fait un retour tonitruant sur les pelouses du parc des sports Léon Sausset. Melvyn Jaminet arrière du XV de France, Jean-Marc Doussain demi de mêlée et demi d'ouverture du LOU et parrain de l'édition 2022 ou Kevin Gourdon né à Valence et ex-troisième ligne de la Rochelle et de l'équipe de France, les trois stars du rugby français ont distribué par centaines, des autographes aux fans massés tout au long de la journée autour d'eux. Exercice qu'ils ont su faire avec beaucoup de bonne humeur et de patience. L'objectif était bel et bien de rencontrer un maximum d'enfants.

Des rencontres importantes pour les joueurs pro et les enfants

Entre deux terrains de rugby, Jean-Marc Doussain confie prendre son rôle de parrain très à cœur "Nous aussi on est passés par là. C'est normal de donner du temps aux enfants. Ca nous fait redescendre sur terre".

A droite l'international et parrain de l'édition Jean-Marc Doussain © Radio France - Erwan Chassin

Même constat pour Melvyn Jaminet dont il était très difficile d'apercevoir entièrement son visage tant il regardait vers le bas pour ne jamais s'arrêter de distribuer sa signature sur les ballons, les tee-shirts ou les coques de téléphone, "les voir heureux, ça me fait plaisir" lâche-t-il en trente seconde avant de retourner signer. Lors de sa venue, Melvyn Jaminet a également reçu le trophée de "la passe en or" qui récompense selon le club de Tournon, le meilleur joueur français.

L'international Melvyn Jaminet au tournoi de Tournon © Radio France - Erwan Chassin

Un nouveau titre pour le jeune vainqueur du tournoi des VI Nations. Pour Kévin Gourdon qui a récemment mis fin à sa carrière pour des problèmes de santé, ce retour à Tournon le replonge plusieurs années en arrière.

L'ex-international Kevin Gourdon au tournoi de Tournon-sur Rhône © Radio France - Erwan Chassin

" J'ai joué sur ces terrains, c'est normal d'y retourner pour faire plaisir à tous ces enfants."