Rugby : deux de chute pour le Stade niçois

Début de saison compliqué pour le Stade niçois. Battu d'entrée la semaine dernière par Valence-Romans aux Arboras, le club rouge et noir n'a pas réussi à relever la tête ce samedi et s'incline à nouveau sur la pelouse de Blagnac (18-17). Pourtant les Azuréens démarraient bien avec un essai (transformé) dès la première minute de jeu de Julien Fritz (0-7). Mais les Hauts-garonnais réagissaient très vite et passaient devant avec d'abord une pénalité (4e) puis un essai transformé (10-7 - 6e). A la pause Blagnac menait 13-7 et tout restait possible, même si le carton rouge reçu par Corentin Astier à la demi-heure de jeu compliquait sérieusement la tâche des hommes de David Bolgashvili.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Réduit à 14 le Stade niçois pas loin de renverser Blagnac

La seconde période démarrait bien avec un essai de la recrue Dorian Lavernhe qui permettait à ses coéquipiers de repasser devant (13-14 - 52e). Le même Lavernhe qui ajoutait trois points au pied dans la foulée pour donner un peu d'air. Mais les locaux répondaient une nouvelle fois pour aplatir le ballon derrière la ligne rouge et noire (18-17) et le score ne bougeait plus. Frustrant pour les Rouges et noirs qui vont devoir en faire plus pour décrocher leur premier succès à domicile face à Albi le week-end prochain.