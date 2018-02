L'ailier fidjien Sakiusa Bureitakiyaca et l'arrière français Pierre Justes prolongent leur contrat d'une saison en terres dacquoises.

Dax, France

Ils sont deux éléments importants de l'effectif de l'US Dax. Sakiousa Bureitakiyaca et Pierre Justes, parmi les trois meilleurs marqueurs d'essais dacquois depuis le début de saison, prolongent leur contrat pour une saison supplémentaire avec le club.

L'ailier fidjien est même le meilleur marqueur du club avec six essais cette saison. Il est arrivé à l'été 2014 en provenance d'Auckland (Nouvelle-Zélande). Depuis, il est devenu un élément incontournable des lignes arrières de l'effectif landais et même un des meilleurs d'essais du championnat de Pro D2. A 26 ans, Sakiousa Bureitakiyaca (1m93, 95 kg) rempile pour une cinquième saison chez les rouges et blancs.

Le polyvalent Pierre Justes (1m80, 80 kg), un des grands espoirs de l'US Dax, est présent depuis les catégories jeunes. S'il a joué ses premiers matchs avec le maillot dacquois il y a trois ans, il signe son premier contrat professionnel pour la saison 2015/2016. Vainqueur du Tournoi des Six Nations et du grand chelem avec l'équipe de France des moins de 20 ans en 2014, il compte neuf sélections dans cette catégorie. Avec quatre essais, il est le troisième marqueur de l'équipe depuis le début de saison.

Ce vendredi soir, l'US Dax (14e) reçoit Soyaux-Angoulême (7e) pour la vingt-troisième journée de Pro D2. Un match très important en vue du maintien.