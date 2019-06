Rugby : Deux nouvelles recrues pour le VRDR

Le VRDR achève son recrutement pour la saison prochaine en faisant signer deux nouveaux renforts , les 11 ème et 12 ème depuis l'accession en PRO D2.

Romans-sur-Isère, France

12 renforts pour la saison prochaine en PRO D2

Le VRDR continue de se renforcer pour la saison prochaine avec l'arrivée du 3 ème ligne Néo-Zélandais Peter Saili qui n'aura pas réussi à s'imposer avec le club de Pau en Top 14 après avoir connu plusieurs blessures. Il n'a disputé que 4 matches avec le club palois en un an et demi et arrive dans la Drôme pour se relancer.

Uyen Clay est un jeune ailier ou arrière qui arrive tout droit d'Australie. Un joueur polyvalent qui devrait être important dans l'effectif du VRDR pour la saison prochaine.

Le joueur polyvalent Uyen Clay

3 matches de préparation avant la reprise du championnat

Le club de Valence-Romans va disputer 3 matches amicaux avant la reprise du championnat le 23 août dont un au stade Guillermoz de Romans le 16 août contre Bourgoin. La reprise de l'entraînement a été fixé à lundi prochain le 1 er juillet et le calendrier de PRO D2 devrait être dévoilé mardi prochain le 2 juillet à l'issue de l'AG de la LNR.