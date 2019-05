Rugby : deux pépites montoises en bleu

Département Landes, France

Le Stade Montois a ses diamants à sertir. Ils sont deux pépites, Alexandre De Nardi, biberonné au Stade Montois depuis les poussins, un ange blond, fin encore, arrière doué. Léo Coly, Biscarossais, demi de mêlée au visage doux qui a intégré le centre de formation du club préfectoral. Deux perles de joueurs. Deux gamins qui incarnent dans leur mentalité et leur jeu ce patrimoine montois, landais, gascon, du jeu qui envoie. Une race qui se perpétue dans ces jeunes gens posés, tranquilles, affables, souriants, enjoués. Ils vont partir au pays des gauchos avec l’expérience offerte par leur club d’avoir déjà été alignés avec conséquence en Pro D2.

Plus des bébés hyménoptères, de vraies guêpes qui piquent. Il y a talent là-dedans, transcendance et filiation. Comme si l’esprit de Darrouy, Nadal ou Boniface habitaient ces encore enfants. Il est beau de voir ces deux-là envoyer le cuir à Talès, Tastet, Laousse ou Brethous, les grands anciens. Une histoire de famille quand on est sentimental. Celle du Stade Montois, plus largement celle du rugby des Landes et de ses clubs formateurs, Mimizan, Dax, Tyrosse, Peyrehorade, Soustons, Morcenx, Labouheyre, Hagetmau ou St Sever parmi tant d’autres. La fibre jaune et noire pour Coly et De Nardi. Rien ne dit encore de ce que sera leur avenir, les choses de l’ovale sont si mystérieuses et imprévisibles. Mais il y a grand talent dans la paire qui fait mouche. Celui de coureurs de pré comme avant les calculs algoryhtmiques, les statistiques, les GPS et le zonage. Comme un vent frais qui souffle sur leurs jeunes épaules et les pousse vers le beau rugby d’offensive. De Nardi a du pied, Coly a du flair. Le duo a envie.

Dans un club qui n’a plus les moyens financiers de rivaliser avec les entreprises du Cac 14 et autres fabriques à euros de l’ovale du fric, Coly et De Nardi, c’est avec leurs copains Courtade, Duhourquet, Latterrade, Gouzou, Zubizaretta, Aguer ou Pineau, ils étaient tous à l’école ensemble, le bel instrument pour faire durer un état de jeu, un étal de bel ovale, un état d’esprit, un culture propre, qui renvoient les thésaurisations du rugby business aux envolées plein champ d’une bande de goûteux de belle musique symphonique d'ovalie.