Rugby : Didier Casadeï devient l'entraîneur du CAP de Périgueux pour plusieurs saisons

Didier Casadeï va revenir en Dordogne. L'entraîneur des avants au Racing 92 va remplacer Richard Hill à la fin de la saison et il va devenir le prochain entraîneur du CAP. Le départ de Richard Hill a été annoncé ce jeudi 26 janvier par le journal Sud Ouest. Ce vendredi, Francis Roux, le président du club annonce à France Bleu Périgord que Didier Casadeï sera le futur entraîneur des rugbymen périgourdins et ce, pour plusieurs saisons.

ⓘ Publicité

Retour à Périgueux

Didier Casadeï connaît bien la maison capiste pour y être passé en tant qu'entraîneur en 2020. Son retour était acté depuis plusieurs semaines selon nos informations. Didier Casadeï est très ami avec Louis Neissen, proche et conseiller du président Francis Roux : "l'amitié est très importante pour moi et j'assume et en dehors de l'amitié il y a des compétences que j'aime bien chez Casadéï et je pense que pour le club ce sera mieux comme ça".

Richard Hill déçu "va tout donner pour réussir"

Francis Roux a tenu à informer Richard Hill de sa décision en début d'année "je ne me voyais pas lui annoncer ça à la fin de la saison [...] je pense aussi à l'avenir". Le club de Périgueux est actuellement leader de sa poule de Nationale 2 et vise les phases finales pour monter dans la Nationale.

Richard Hill reste entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Le Britannique, flegmatique, assure qu'il "a eu le temps de digérer ça. Au début, c'était une grande déception car je suis très content ici. Moi, je vais tout donner pour eux (les joueurs) pour réussir à la fin de la saison".