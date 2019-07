Rugby - Didier Casadéi : "en aucun cas ce départ est amer" dit l'ex entraîneur du CA Brive

Didier Casadéi, désormais ex entraîneur des avants du CA Brive pendant dix saisons, revient pour la première fois sur son départ acté la semaine passée. Sans amertume et l'esprit plutôt léger.

Alors que le CA Brive, promu en Top 14, vient de reprendre l'entraînement ce lundi, son ex entraîneur des avants prend la parole quelques jours après sa séparation avec le club en milieu de semaine passée.

Alors qu'il lui restait un an de contrat et qu'il ne partageait pas toujours la même vision avec le manager Jérémy Davidson, Didier Casadéi avait fait savoir à ses dirigeants qu'il n'irait pas au delà de son bail en 2020. L'ancien pilier, champion d'Europe en 1997, explique pourquoi il n'a pas donné suite à la proposition d'une nouvelle mission au sein du CAB. Il évoque aussi ses dix saisons comme entraîneur des avants, ses souvenirs et une esquisse de son futur.

"En aucun cas ce départ est amer"

France Bleu Limousin : Cinq jours après le départ du CA Brive, dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Didier Casadéi : Ca va ! Durant ces dix années, entraîner une équipe de ce niveau veut dire être 24/24h dedans, ne pas trop avoir de vie de famille et d’autres plaisirs. Là, je vais pouvoir m’occuper de moi pendant quelques temps et ça va faire du bien.

FBL : Ce départ n'est pas amer ?

DC : En aucun cas ce départ est amer. Cela a été, pendant dix ans, un plaisir exceptionnel. J’ai eu la chance de vivre des émotions, de prolonger des émotions qui n’existent que pour les joueurs. J’ai la chance d’avoir vécu ça pendant très longtemps. J’aurai peut-être aimé finir avec certains joueurs avec qui on est là depuis pas mal de temps. Mais ce n’est un souci en aucun cas. Je respecte la décision du club.

"Il était préférable que je ne sois pas là"

FBL : Le club a expliqué avoir voulu réorganiser son staff sportif, tout en vous proposant une nouvelle mission auprès des jeunes. Ce n’était pas envisageable ?

DC : Disons qu’après avoir entraîné pendant dix ans l’équipe première, je suis plutôt dans un objectif de compétition, plus que dans un objectif de formation. Au vu de mon passé au club, j’ai jugé qu’il était préférable que je ne sois pas là pour éviter certaines questions. Des questions sur le niveau de jeu de l’équipe professionnelle, sur la qualité des joueurs, etc. Là, ça laisse une marge de manœuvre vraiment meilleure pour tout le monde. C’est la raison pour laquelle j’ai préféré ne pas donner suite.

FBL : La suite, c’est quoi ?

DC : Prendre un peu de repos, me ressourcer, reprendre de l’énergie, m’entraîner et puis repartir plus fort.

"Le vestiaire, les gens, les joueurs, l'humain vont me manquer"

FBL : Il ne va pas y avoir de vide et de manque du terrain ?

DC : Le rugby, c’est 80% d’emmerdes et 20% de plaisir (rires). Alors, c’est vrai que je vais perdre 20% de plaisir… mais aussi 80% d’emmerdes ! Plus sérieusement, le vestiaire, les gens, les joueurs, l’humain vont me manquer. Après, le terrain… Je ne dis pas que je n’irai pas faire une petite pige à côté de chez moi à Souillac pour donner un coup de main le vendredi et boire une petite bière. A moyen terme, on verra si j’ai envie et si j’ai des possibilités de le faire dans un challenge différent.

FBL : Ce n’est donc pas une fin de carrière d’entraîneur ?

DC : Dans le sport, on ne sait jamais trop de quoi demain sera fait. On verra si j’ai des offres et si ça m’intéresse.

"Un élément a fait qu'il n'a pas été possible que je parte au Racing 92"

FBL : Le Racing 92 a été une piste il y a quelques semaines…

DC : Déjà, être contacté par ce club, c’est flatteur. C’est la reconnaissance, je pense, d’un travail qui a été fait correctement. Laurent Travers est certes mon ami, mais surtout quelqu’un de très sérieux et un grand manager. Il a fait plusieurs finales de coupe d’Europe et a été champion de France. Un élément a fait que ça n’a pas été possible, mais j’étais très content de rester à Brive. Le CAB est un club très cher pour moi et un très grand club. Avec une histoire, un passé, des supporters au soutien. Au retour de la finale perdue contre Bayonne à Pau, on s’est arrêté sur l’aire d’autoroute à Montauban. C’était émouvant, presque la larme à l’œil, de voir ces centaines de fans applaudir les joueurs alors qu’on avait perdu. A ce moment là, je savais qu’on battrait Grenoble pour la montée. On s’est servi des gens pour faire une sur-valeur en terme d’intensité contre le FCG.

FBL : Avez-vous l'impression d’incarner un rugby un peu à l’ancienne avec des valeurs souvent diluées de nos jours chez les professionnels ?

DC : Je pense qu’il est difficile de copier quelqu’un. Je suis resté moi-même, c'est à dire être assez authentique et le plus juste avec ce qui me représente. Tout en ayant conscience du professionnalisme et de ce que ça engendre. Je resterai comme ça, je suis difficilement capable de faire autrement.

"Je pars en bon terme avec tout le monde"

FBL : Vous avez toujours dit : "Brive, c’est mon club". Un retour est-il imaginable un jour ?

DC : Je ne suis pas capable de le dire. Je pars en bon terme avec tout le monde, pas fâché avec qui que ce soit. J’ai tellement de respect, d’affection, d’amour pour le CAB que je suis incapable de lui souhaiter autre chose que tout le bien possible. Déjà, je n’avais jamais prévu de pouvoir entraîner aussi longtemps au même endroit. On verra ce que réserve le futur.

FBL : Quel est le meilleur souvenir de ces dix saisons d'entraîneur ?

DC : La finale de Pro D2 en 2013 à Bordeaux contre Pau reste vraiment un grand grand moment. Notamment parce qu’on l’a fait avec des amis forts à l’intérieur du staff. Mais aussi parce que c’était à Bordeaux, le stade était plein, les joueurs avaient fait un grand match, l’avaient gagné. Un autre match me revient. Contre Toulon, venu au grand complet un soir d’hiver à Brive, nous les avions concassés devant. On a été costaud sur les bases avec une équipe vaillante, un peu conne et agressive, etc. Tout ce qui me plaît. J’étais fier d’entraîner les joueurs qui avaient fait ça.

"Je veux remercier mon père" et déclaration

En conclusion, Didier Casadéi a aussi tenu à ajouter une pensée à son père, décédé il y a 14 ans. " C’est personnel et je ne l’ai jamais fait. Je veux le remercier. Sans lui, je n’aurai jamais fait une carrière sportive. Il m’a donné le goût de l’effort, de la compétition, de la fraternité avec ses partenaires, il m’a aussi apporté le mental, la rage. Je voulais lui rendre hommage ". Un peu plus tôt, pour bien choisir ses mots, Didier Casadéi a lu une déclaration rédigée au préalable. " Je voudrais, en quelques mots, remercier pour leur soutien chaleureux et permanent tous nos supporters qui ont accompagné l’équipe que j’ai eu l’honneur d’encadrer pendant dix saisons. Merci au club qui m’a tant apporté, que ce soit dans ma carrière de joueur puis d’entraîneur. Merci aux dirigeants du CAB pour la confiance constamment renouvelée durant cette dernière décennie, sans oublier les staffs au complet. Partager leur quotidien a été pour moi un grand plaisir et un enrichissement personnel. Mes pensées vont également à tous les services administratifs du club, ainsi qu’aux agents municipaux de la ville de Brive pour leur professionnalisme et leur réactivité. Aux joueurs, qui peuvent être fier de leur palmarès dans un club au budget limité mais ne manquant pas d’autres ressources, un grand merci. Vous allez me manquer. Les huit saisons de Top 14, les deux saisons de Pro D2 avec remontée immédiate, les trois quarts de finale et la demi-finale de Challenge européen attestent, si besoin était, d’un état d’esprit irréprochable basé sur la combativité, la générosité et, le plus important, le lien affectif entre joueurs et entraîneurs sans lequel aucun résultat pérenne n’est possible. Je suis désormais le premier supporter du CA Brive à qui je souhaite bon vent. "