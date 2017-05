Rugby : Direction Edimbourg puis Marseille pour l'ASM Clermont

Une semaine avant d'affronter les Saracens à Edimbourg en finale de la coupe d'Europe, les Clermontois ont composté leur billet pour aller directement à Marseille en demi-finale du Top 14. Théoriquement contre les vainqueurs du barrage entre Montpellier et le Racing...

Ce Top 14 aura décidément ménagé le suspens jusqu'au bout ce week-end lors de l'épilogue de la phase qualificative. On savait depuis longtemps que Bayonne et Grenoble étaient relégués en Pro D2, que La Rochelle avait son billet pour Marseille, mais pour le reste...

Les Charentais ont d'ailleurs démontré qu'il n'étaient pas leaders par hasard, et ils auront fait trembler les Clermontois sur la dernière action du match. Qu'importe, la victoire permet à l'ASM de valider sa deuxième place. "On fait une bonne fin de championnat" reconnaît le troisième ligne Alexandre Lapandry, "on a bien bossé, mais j'ai trop d'expérience pour savoir que c'est la dernière marche qui est la plus compliquée à franchir".

"On est content d'aller à Marseille, mais pour le moment, on a qu'un truc en tête, c'est gagner un titre..." Franck Azéma, entraineur de l'ASM avant la finale de la coupe d'Europe

Cette qualification directe en Top 14 vient récompenser une saison durant laquelle les Clermontois ont mené de front les deux compétitions, avec la réussite que l'on sait. Malgré deux passages à vide pendant les tests de Novembre et le tournoi des 6 nations.

Trop occupés à repousser les derniers assauts des Rochelais samedi en fin de match, les Clermontois n'ont guère eu le loisir de suivre à distance les différents résultats pour connaître leurs futurs adversaires en demi-finale.

L'imbroglio Du Plessis

Ce devrait être le vainqueur du barrage Montpellier-Racing, le samedi 27 mai à 18 heures. Mais le Stade Français, battu à Montpellier (27-26) a déposé une réclamation après l'entrée en jeu du deuxième ligne sud-africain Jacques Du Plessis, alors qu'il était sous le coup d'une suspension après trois cartons jaunes. Si le recours devait aboutir, les parisiens remplaceraient alors les Racingmen... La ligue nationale de rugby doit statuer ce mercredi.

TOP 14. MHR - SF : Le Stade Français porte réclamation contre Jacques du Plessis et Montpellier >> https://t.co/dG4JHXeTz3 pic.twitter.com/hcx2mMPdAX — Le Rugbynistere (@LeRugbynistere) May 7, 2017

En attendant d'aller à Marseille, les Auvergnats préparent donc sereinement la finale de la coupe d'Europe. Les Saracens, eux, devaient également gagner pour jouer leur demi-finale à domicile dans le championnat d'Angleterre, mais avec une équipe très largement remaniée, ils se sont inclinés (35-15) chez les Wasps, leaders du classement, et devront se déplacer à Exeter.

"Clermont a bien préparé sa finale, en coupe d'Europe, c'est peut-être cette année pour eux, leur jeu conveint parfaitelment à cette compétition..." Patrice Collazo, entraineur de La Rochelle

Près de 3000 supporters devraient faire le déplacement à Edimbourg. La finale se jouera samedi à 18 heures au stade de Murrayfield.

Et les tabloïds anglais commencent à s'intéresser à cette Yellow Army qui va se mettre en ordre de bataille pour assiéger Edimbourg...