Rugby : disparition de René Mola, figure du CS Vienne

Le CS Vienne rugby a rendu hommage ce vendredi 31 mars sur sa page Facebook à René Mola, décédé mercredi à l'âge de 87 ans. Surnommé "La puce", cette figure du club viennois a été demi-de-mêlée des années 50 aux années 70 pour les ciel et blanc. Il a notamment formé avec une autre légende, Jacky Bouquet, une des charnières les plus performante de l'histoire du club. Après sa carrière de joueur René Mola a entrainé plusieurs clubs de la région dont Ampuis et Beaurepaire. Une cérémonie religieuse aura lieu le 7 avril à Ampuis. Une minute de silence sera respectée en son honneur ce samedi avant la rencontre de Nationale 2 entre le CS Vienne et Graulhet, à 17h au stade Etcheberry.

