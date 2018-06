Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

C'est un match de rugby comptant pour la Coupe d'Afrique. Un essai marqué à la demi-heure de jeu, comme souvent Soheyl Jaoudat s'est illustré avant un choc en début de seconde période. "Le pilier perce, je suis le premier au déblayage, et un autre arrive et me prend au niveau du visage". Le choc est même très violent. Pourtant le protocole commotion est passé avec succès, mais l'arrière marocain doit quitter le terrain. La suite est rocambolesque.

La même blessure que Rémy Grosso

"A la mi-temps, on est dans le match, on mène au score, et c'est très important pour nous" explique le jeune espoir de l'ASM, "un de leur pilier perce, je suis le premier au déblayage, et là, un autre vient me percuter au niveau du visage". Le choc est très violent, mais le protocole commotion est pourtant concluant, "les médecins de World Rugby me permettent de revenir sur le terrain mais un des mes partenaires me dit de sortir car j'ai le crâne enfoncé".

Je me suis dis, où tu es là... Soheyl Jaoudat, arrière du Maroc et des espoirs de l'ASM

La suite va être rocambolesque, "j'arrive aux urgences, au Zimbabwe, et là, je me dis que ça va être la galère, 500 dollars pour voir un médecin, 1000 pour le scanner, une perfusion sans aucune précaution d'hygiène", et finalement un retour en avion avec la sélection marocaine. "J'ai reçu un coup de fil du médecin sur place me disant qu'il n'était pas certain d'autoriser le rapatriement" s'insurge le papa, "j'ai passé le pire week-end de ma vie, le rugby est devenu un sport violent, c'est une banalité ce que je dis, tout le monde le sait, mais quand même...".

Le match à Harare avant le choc

L'avis du Professeur Jean Chazal, référence neurologique nationale, avec le concours de Jean-Marc Lhermet et de l'ASM, le retour en France a été possible avec la sélection marocaine. "Deux heures et demi de retard, une escale en Zambie qui n'était pas prévue, l'intervention dans l'avion des agents de ménages, c'était la totale" s'en amuse presque Soheyl Jaoudat.

Pose d'une plaque ce mercredi, et avenir incertain

Ce mercredi, Soheyl a été opéré, comme Rémy Grosso, à Clermont, une intervention pour poser une plaque en métal et réduire la fracture du crâne. Mais son avenir sur le terrains reste doublement incertain. Car auparavant, l'ASM lui avait signifié qu'il ne sera pas conservé dans l'effectif espoir la saison prochaine. "Le rugby reste ma vie, j'ai des contacts avec le club de Rodez en Fédérale 1"....