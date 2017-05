Rugby, Dubié convoqué par Novès

L'appel des bleus pour Jean Baptiste Dubié.

Le centre- ailier de Bordeaux, formée au Stade Montois, a été convoqué pour un stage avec l’équipe de France. Il est dans la liste des 32 joueurs qui partent la semaine prochaine en Normandie sous les ordres du sectionneur national Guy Novès pour préparer la tournée d’été du 15 de France. Une première pour l’ex prodige montois.



Jean-Baptiste Dubié - stade montois rugby

Tout vient à point pour qui sait attendre. Jean -Baptiste Dubié, « Boulou » pour les intimes, est pur produit de la bonne école montoise même si c’est à Pamiers, dans son Ariège d’origine, qu’il a chaussé ses premiers campons. Dubié arrive dans le club de la cité aux trois rivières il a dix ans. Il rejoint Brethous, Cabannes, Briscadieu, Tastet. Il va faire ses gammes au centre, montant en puissance physique et technique, s‘inspirant des grands attaquants historiques du Stade, Boniface, Darrouy, Nadal. Dubié, un électron libre, fusée offensive, joueur d’inspiration. Hors norme. Après deux montées en Top 14 avec les guêpes il signe à Bordeaux - Bègles en en 2015 et avance encore d’un niveau dans le club girondin cornaqué par l’ancien attaquant international Milou Ntamack. Et donc maintenant, lui qui n’a jamais connu la filière jeune FFR, est dans la mire du sélectionneur national. Jean Baptiste Dubié…comment il a appris sa convocation.

Dubié aura 28 ans le 16 juillet prochain, 1m81 pour 81 kilos, il est loin physiquement des attaquants » golgoths » du rugby moderne mais c’est un joueur d’esquive, inspiré, qui adore prendre l’axe. Avec l’UBB cette saison il a disputé 20 rencontres.