Rugby : Antoine Dupont de nouveau en lice pour le titre de meilleur joueur du monde

World Rugby a dévoilé ce lundi la liste des joueurs et des personnalités qui ont marqué l'année 2022. Et le demi de mêlée du Stade Toulousain est, une fois de plus, en course pour le titre de joueur mondial de l'année.

Antoine Dupont pourrait décrocher le titre pour la deuxième fois © Maxppp - Manuel Blondeau Antoine Dupont va-t-il garder sa couronne ? Le demi de mêlée du Stade Toulousain fait de nouveau partie des nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année. Antoine Dupont a déjà été sacré l'an dernier, en 2021. La récompense sera décernée ce dimanche par World Rugby, la fédération mondiale. Le Toulousain favori Le capitaine des Bleus aura trois concurrents face à lui : le trois-quarts centre sud-africain Lukhanyo Am, ainsi que deux Irlandais, le troisième ligne Josh van der Flier et le demi d'ouverture Johnny Sexton, qui avait déjà obtenu la récompense en 2018. Mais Antoine Dupont fait figure de favori. Avant lui, deux autres Français se sont vu attribuer le titre de meilleur joueur du monde : l'ancien demi de mêlée et actuel sélectionneur Fabien Galthié, en 2002, et l'ancien troisième ligne Thierry Dusautoir, en 2011. Seuls les Néo-Zélandais Dan Carter (2005, 2012, 2015), Richie McCaw (2006, 2009, 2010), et Beauden Barrett (2016, 2017) l'ont été plus d'une fois jusqu'ici. Un jury d'anciens internationaux Le meilleur joueur du monde de l'année 2022 sera désigné par un jury composé d'ancien joueurs et joueuses internationaux. Son nom sera dévoilé ce dimanche lors d'une cérémonie à Monaco. Plusieurs autres prix seront décernés, dont celui d'entraîneur de l'année, pour lequel le sélectionneur tricolore Fabien Galthié a été nommé. L'arrière du Stade Toulousain Ange Capuozzo est nommé pour le titre de révélation masculine. Chez les femmes, la Toulousaine Laure Sansus est nommée pour le titre de joueuse de l'année.