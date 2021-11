Rugby - Élite 1 féminine : la Ville de Bayonne et la Fédération se mêlent de la crise à l'ASB

C'est un nouvel épisode dans la crise actuelle que traverse l'AS Bayonne qui, ce mardi soir, a annoncé à ces joueuses comme au staff le forfait pour la saison en cours d'Élite 1 Féminine. Un coup de massue pour le groupe sportif, une "décision inévitable" pour la direction. Ce mercredi à la mi-journée, le club a envoyé la lettre qui entérine la décision au siège de la Fédération Française de Rugby à Paris. Avant, les dirigeants ont rencontré les représentants de la Ville de Bayonne pour évoquer le sujet.

La Ville convoque une réunion

Gilles Peynoche, le président, Philippe Charabas, le vice-président étaient ainsi à la mairie pour rencontre Cyril Laiguillon, l'adjoint aux sports. Au téléphone également, le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray (depuis Paris). La municipalité a pris acte de la décision du conseil d'administration et réaffirmé son soutien au sport féminin. Mais la Ville a aussi indiqué qu'elle allait prendre en main le dossier.

En effet, elle compte convoquer l'ensemble des acteurs de ce conflit : la direction de l'ASB, les Neskak, leur staff, mais aussi les représentants de l'Aviron Bayonnais (engagé dans le développement de la section féminine) et de la Fédération Française de Rugby. Pour entendre les doléances de chacun, crever l'abcès et "définir les conditions permettant à l’ASB de poursuivre son développement et son engagement en faveur du sport féminin". "Tant que l'arbitre pas la fin du match, ce n'est pas fini, tente comme parallèle Cyril Laiguillon. Et la Ville, qui à travers les subventions participent au fonctionnement du club (66.000 euros sur 300.000 total de budget), notamment à travers des bonus pour les licences féminines, veut pouvoir préparer l'avenir sereinement." Selon les informations de France Bleu Pays Basque, elle devrait se tenir mardi 23 novembre.

"Rendez-vous d'urgence" à la FFR

Une crise qui fait réagir au-delà de Bayonne. Puisque selon nos informations, la Fédération Française de Rugby a convoqué une réunion d'urgence ce jeudi soir pour évoquer le dossier. Brigitte Jugla, la vice-présidente chargée du développement du rugby féminin rencontre notamment Serge Simon, vice-président de la FFR et bras droit de Bernard Laporte. Le cas ASB et Neskak : un gros point noir dans le monde du ballon ovale féminin considèrent les instances nationales, qui ces dernières semaines surfaient notamment sur les prestations des Bleues. Le week-end dernier en effet, le XV de France féminin - porté notamment par les anciennes joueuses de Bayonne, Céline Ferrer et Pauline Bourdon - a battu la Nouvelle-Zélande à Pau (38-13).

Par ailleurs, ce jeudi après-midi, Provale a également réagi à cette crise. "Cette décision est regrettable et va affecter un groupe de passionnées qui souhaite une seule chose : porter haut et fièrement les couleurs de leur club. Provale est en lien direct et apporte tout son soutien aux joueuses dans l’espoir de trouver collégialement une issue favorable à cette situation" a écrit dans un post Facebook l'union des joueurs de rugby, en charge de défendre les droits et intérêts des joueurs professionnels ainsi que des joueuses