Rugby - Elite 1 féminine : les Lionnes du Stade Bordelais ont faim de titres

Les Lionnes ont posé leur patte sur le championnat. Une seule défaite en phase régulière. De quoi se voir attribuer le dossard du favori. Normal avoue la pilier internationale Assia Khalfaoui.

ⓘ Publicité

"C'est à nous de l'assumer. Ca nous met une petite pression en plus. On est prêtes à affronter tous les matches. On travaille pour être championnes de France. Ce n'est pas ça qui va nous bousculer mentalement pour aller chercher ce titre."

Une finale à la maison

Un effectif riche et talentueux, six joueuses (Deshayes, Sochat, Khalfaoui, Annery, Arbez, Bourgeois) qui ont disputé le Tournoi des six nations avec le XV de France, des internationales canadiennes, des jeunes à fort potentiel. Les Lionnes sont armées. Prêtes à défier en quart de finale Bobigny qu'elles avaient eu un mal fou (18-15) à éliminer l'an dernier.

"Quart de finale difficile qui s'est terminé en prolongation, se souvient la capitaine Fabiola Forteza. On a une nouvelle équipe, il ne faut pas se fier aux années dernières. Je nous sens solides, sérieuses et motivées."

Le Stade Bordelais a tout pour passer l'obstacle et retrouver en demi-finale soit Grenoble, soit Toulouse qui l'avait éliminé l'an dernier (31-12). Avec en ligne de mire une finale à la maison le 10 juin, sur la pelouse du Stade Ste Germaine. Le rendez-vous que les joueuses se sont fixées depuis le début de saison.

"Je crois que c'est une bonne année, poursuit l'internationale canadienne, on a progressé comme groupe. On a vraiment eu un bon recrutement à des postes clés, on est plus mature, on espère vraiment aller chercher cette finale."