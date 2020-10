Pour son retour en Champions Cup, les Bordelo-Béglais vont affronter les Gallois des Dragons et les Anglais de Northampton en match allez-retour. En fonction des points glanés à l’issue de ces matchs, un classement de la poule de 12 enverra les quatre premiers de la compétition en quart de finale.

Rugby : en Champions Cup, l'UBB hérite des Dragons et de Northampton

Pour cette Champions Cup nouvelle formule, l'Union Bordeaux-Bègles affrontera les Gallois des Dragons et les Anglais de Northampton lors des weeks-ends des 12-13 et 19-20 décembre. L'Union retrouve cette compétition après l’avoir disputée deux fois entre 2015 et 2017.

En ce qui concerne les Gallois, ils avaient affronté l'UBB en 2018 pour une bilan mitigé. Une victoire de Bordeaux-Bègles (36-28) à Chaban-Delmas et une défaite le week-end suivant à Rodney Parade, 33-17.