Rugby - EN DIRECT - Suivez le match des féminines à XV du CA Brive en finale de Fédérale 1 contre Tarbes

C'est le jour J, attendu depuis la fin de saison dernière et ce quart de finale perdu 23 à 5 contre Gaillac la saison dernière. Une équipe en pleurs...qui a cédé à des larmes de joie cette année après la qualification en finale en battant Besançon à Moulins il y a deux semaines. Le CA Brive est désormais à 80 minutes d'un exploit : battre Tarbes cet après-midi (13 heures) signifierait remporter le bouclier et monter en Elite 2, la deuxième division du rugby féminin.

Les joueuses sont dans les starting blocks. A l'image de la troisième ligne aile Laura Delord : "Un bouclier, je ne pense pas qu'on en ait beaucoup dans une vie. C'est quelque chose de magique. On en rêve, j'en parlais à Louise (Berthoumeyrie, la capitaine), je rêve de tous les scénarios possibles ! Etre championne de France avec mes copines, avec qui je joue depuis les cadettes, c'est quelque chose de beau et de magique."

Une victoire pour un groupe soudé et fort

Des propos que complète son amie de la troisième ligne Ouzma Saindou : "Moi, quand je suis arrivé, c'était la formation de l'équipe. On se connaissait pas trop. Et on revient de loin : au début, les matchs, on les gagnait pas. Je me souviens d'un 105 à 0 pris contre Blagnac. Aujourd'hui, on est en finale de Fédérale 1"

Le staff n'a rien voulu changer durant les deux dernières semaines pour capitaliser sur cette sérénité. Tarbes, premier de leur poule, est favorite. Mais Brive jouera crânement sa chance. Coup d'envoi à 13 heures.

