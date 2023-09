Rugby en Dordogne : le CAP crée la surprise en dominant Bourgoin en Nationale

Deux matchs, deux victoires et huit points. C'est le bilan plus que positif du début de saison de Nationale pour le CAP. Ce samedi 2 septembre, les rugbymen périgourdins ne partaient pourtant pas favoris face à Bourgoin-Jallieu, club expérimenté du championnat. Mais le CAP a dominé les Isérois, s'offrant même le luxe de tenter de remporter le bonus offensif, sans succès. Score final : 22 -7.

25 secondes

Les joueurs de Périgueux n'auront pas attendu longtemps pour montrer leur ambition. En seulement 25 secondes, ils marquent le premier essai et réveillent le Dantou. Au milieu de la première mi-temps, le talonneur Lucas Marijon double la mise mais Bourgoin réagit et revient au score. Avec un troisième et dernier essai pour le CAP, la recrue Axel Muller met à l'abri les périgourdins.

"On est super heureux d'enchaîner deux victoires à domicile, j'espère qu'on va continuer à être ambitieux", réagit l'ailier. Face au plus gros budget de Nationale, cette domination a fait des surpris. Mais Axel Muller assure : "Ce n'est pas une surprise, on travaille très dur toute la semaine, on sait notre niveau. On mérite et ça paye".

"On a dominé outrageusement"

L'entraîneur du CAP, Didier Casadeï dit avoir vu son équipe monter encore d'un cran par rapport à la prestation de la première journée et la victoire contre Nice. "On a du talent et on travaille. On a rendu une belle copie. J'ai l'impression qu'on a dominé outrageusement le match", confie-t-il à l'issue de la rencontre.

Au vu de cette domination et à quelques minutes du coup de sifflet final, le CAP a même pris la décision de ne pas prendre une pénalité face aux poteaux mais d'inscrire un quatrième essai pour aller chercher le bonus offensif même si les joueurs n'y sont pas parvenus. "On s'était dit dans le vestiaire qu'il ne fallait avoir un syndrome de l'imposteur", ajoute Cyril Couturier. Le trois-quarts centre a préféré "prendre du plaisir" face à des joueurs qui ont déjà joué en Top 14. "Ca donne une motivation supplémentaire, ça te porte vers le haut", explique-t-il.

Sans compter le soutien du public puisque le XV périgourdin a pu encore compter sur près de 2000 spectateurs au Dantou, en hausse par rapport à la saison dernière.