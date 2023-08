Rugby en Dordogne : le CAP impressionne d'entrée en Nationale avec une victoire contre Nice

Les gradins du stade Roger-Dantou sont pleins à craquer. Les supporters du CAP se massent même derrière les barrières tout autour de la pelouse. Casquettes, t-shirts, écharpes, on ne voit que du blanc et du bleu ciel. Un public qui ne pouvait pas rêver meilleur scénario de la part de leur équipe pour débuter la saison de Nationale, après avoir remporté le bouclier de Nationale 2 la saison passée. Le CAP s'est imposé (25-14) ce samedi 26 août face à Nice pour la première journée de la saison.

Tout avait pourtant mal démarré avec un premier essai marqué rapidement par les joueurs niçois, puis transformé. Mais le public a donné de la voix et le CAP a marqué deux essais en fin de première mi-temps, et un troisième dès la reprise du match. Au coup de sifflet final, les gradins exultent. Face à Nice qui joue pourtant la montée en D2, le CAP remporte les 4 points et se place en haut du classement.

Retour au haut-niveau

Léopold et Valentin, deux jeunes supporters et eux-mêmes joueurs, ne cessent d'applaudir. "On commence super bien la saison, on s'est fait peur au début mais on a su se relâcher, mieux jouer et on a la victoire au bout", sourit Valentin, le plus grand. A côté de lui, Léopold, maillot du CAP sur les épaules, ajoute : "On montre dès le premier match qu'on est là, qu'on est présent en Nationale". Ils avaient d'ailleurs pronostiqué la victoire après un été marqué selon eux par des "bons matchs de préparation" et un "bon mercato".

Accoudé à la barrière, au plus près de la pelouse, Louis n'en revient pas. A l'inverse des deux jeunes, il se dit quand même surpris de voir le CAP à ce niveau. Celui qui vient au stade Roger-Dantou depuis l'âge de sept ans et a même vu le Stade Toulousain joué sur la pelouse, est surtout heureux de la manière dont l'équipe joue. "L'osmose est restée, on joue comme la saison dernière, les mecs se donnent, ils n'ont pas peur, ça joue au rugby", s'enthousiasme l'homme de 58 ans.

"A la hauteur de l'événement"

Du côté des joueurs, ces quatre points ont quoi mettre en confiance pour débuter la saison. "On aurait signé tout de suite pour ça, confirme le talonneur Lucas Marijon, on n'a pas attaqué de la meilleure des manières mais on n'a pas pas paniqué, on a cru en nous et ça l'a fait". Mais le niveau de Nationale n'a rien à voir et ça s'est vu dans les impacts et dans l'intensité. Le joueur confie : "Ca tape plus fort, c'est plus précis, ça va plus vite. On sait qu'on a que gagner la première journée, on ne va pas se satisfaire de ça".

Le nouvel entraîneur du CAP, Didier Casadeï estime que l'équipe a été "à la hauteur de l'événement". Mais il prévient : "Il ne faut pas qu'on se relâche, il faut même qu'on s'améliore". Le coach demande au public de faire encore plus de bruit pour les prochains matchs même si les supporters étaient au rendez-vous. Lucas Marijon sourit : "C'était énorme, il y avait du monde, hâte d'être à la semaine prochaine". Le CAP reçoit Bourgoin le 2 septembre au stade Roger-Dantou, un match qui promet d'être encore un peu plus difficile.