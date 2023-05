Rugby en Dordogne : le CAP jouera sur son ancien terrain le temps des travaux du stade Rongiéras

"C'est l'acte zéro du futur parc des sports et des loisirs", assure la maire de Périgueux Delphine Labails, perchée dans les gradins du stade Roger Dantou. Ce vendredi, elle est venue annoncer le début des travaux pour le 21 mai sur l'ancien terrain historique du CAP, qui accueillera l'équipe fanion du club de rugby toute la saison prochaine, le temps des travaux sur le Rongiéras juste à côté.

La mairie et ses partenaires vont débourser 120 000 euros pour mettre aux normes le terrain historique du CAP, qui porte le nom du fondateur du club en 1901. L'enjeu est d'obtenir l'homologation de la Fédération française de rugby avant la fin du mois d'août, pour pouvoir démarrer la saison prochaine sans accroc. Tunnel rétractable pour l'accès des joueurs au terrain, infirmerie, locaux pour les arbitres, douches, il y a du travail. La talanquère historique au bord du terrain doit aussi être réhaussée, des barrières doivent être mises aux normes en bord de pelouse.

"Au Dantou! Au Dantou!"

Le CAP ne va-t-il pas se sentir à l'étroit dans un stade de 1700 places, dont 1300 assises, contre 3500 à Rongiéras ? Le tout pour un club qui vise la montée pour la saison prochaine : "Les supporters historiques du CAP sont très attachés au Dantou", répond Paul Maso, l'adjoint aux sports à la mairie. "Quand il y a une mêlée très disputée dans un match au Rongiéras, les historiques crient : 'Au Dantou!', autrement dit, d'envoyer les adversaires jusqu'au Dantou, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai assisté à mes premiers matchs".

Des supporters auraient même sollicité la mairie pour récupérer des morceaux de la talanquère ciel et blanc historique en souvenir, tels des morceaux du Mur de Berlin. Ils devront tout de même marcher un peu plus pour y accéder, l'entrée se faisant uniquement par la rue des Izards depuis les parkings habituels. La bodega actuelle sera également conservée pour les partenaires. Les 25 équipes et quelque 500 licenciés du CAP pourront aussi utiliser le terrain situé à Marsac pour les entraînements.

La mairie a-t-elle trouvé l'argent ?

Les travaux du stade Francis Rongiéras doivent débuter ensuite en septembre, par le chantier des tribunes que la mairie espère porter à 10.000 places. Ensuite, débutera début 2024 le chantier de la nouvelle piste d'athlétisme, à la Font-Pinquet. Douze millions pour le Rongiéras, deux autres pour la piste, en tout, le projet de parc des sports et des loisirs s'élève à presque 15 millions d'euros.

La maire de Périgueux a-t-elle bouclé son financement? Jacques Auzou, le président de l'agglomération qui doit financer 20% de l'enveloppe, a émis des doutes sur le projet, notamment sur le volet de la piste d'athlétisme de la Font-Pinquet. "Le budget nous l'avons, quoi qu'il arrive, nous l'avons", assure Delphine Labails. "J'espère que le conseil communautaire votera cette subvention parce que c'est un équipement d'agglo, parce que tous les lycées de l'agglo sont à Périgueux et viennent pratiquer le sport et les épreuves du Bac ici. Le président s'y était engagé, il fera comme il voudra".