Rugby : enfin la bonne année pour le Stade Niçois ?

Il le reconnaît volontiers. Sa première saison ne s'est pas du tout passée comme il l'espérait. Arrivé l'été dernier sur le banc du Stade niçois, Alexandre Compan a perdu en cours de route son binôme Arnaud Vercruysse et surtout jamais vraiment pu appliquer ses idées de jeu avec un groupe construit avant son arrivée. Au final, le club a traîné comme un boulet son début de saison raté et échoué pas si loin du Top 6 qualificatif pour les phases finales. S'il assure n'avoir jamais pensé à s'en aller, Alexandre Compan a eu le bonheur cet été de voir arriver des joueurs qui collent à ses idées de jeu basées sur la vitesse et le mouvement. 25 départs, 22 arrivées, c'est un renouvellement qui doit permettre au Stade niçois de faire sa mue.

Objectif Top 6

"On a un groupe qui colle à ce qu'on veut mettre en place oui," confirme Mariano Taverna, entraîneur argentin arrivé cet été de Bourg-en-Bresse pour prendre en charge les avants. "Je pense qu'on a un bon mélange entre jeunesse et expérience même s'il faudra un peu de temps pour trouver les bonnes connexions". Sauf que du temps, il ne faut pas trop en perdre pour éviter de revivre le début de saison galère de la saison dernière. Mais ce renouvellement était nécessaire pour Hervé Moni, manager général du club. "C'est vital pour le rugby niçois de monter à terme en Pro D2. Peut-être pas cette année mais à l'avenir. C'est un long processus de reconstruction. Le changement a débuté l'an dernier avec le nouveau staff mais n'était pas complètement terminé. Là je pense qu'on est en ordre de marche cet été pour montrer qu'on est un candidat crédible à la montée. L'objectif est de finir dans le top 6 pour jouer les phases finales."

Cinq déplacements d'affilée pour démarrer la saison

Le Stade niçois entame donc ce samedi soir à Périgueux sa quatrième saison en Nationale. Avec un sacré défi pour démarrer. Cinq déplacements d'affilée à négocier pour lancer la saison. Du jamais vu. Une situation inédite pour laisser le stade des Arboras à la sélection écossaise le temps de la Coupe du Monde de rugby. "Je prend ça comme une opportunité," tente de positiver Mariano Taverna. "C'est mon côté Argentin, on toujours positif. Il faut se dire que si on arrive à prendre des points on aura accumuler de la confiance pour la suite." Le chemin démarre donc sur la pelouse de Périgueux, promu cette saison, et qui a remporté tous ses matchs amicaux cet été. Contrairement au Stade niçois qui a perdu la seule rencontre de préparation qu'il a pu disputer. Attention au faux départ !

