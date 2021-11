Rugby - Enzo Sanga, demi de mêlée du CAB, entre rugby et basket

Brive se déplace à Toulouse ce samedi pour la reprise du Top 14 et pourra compter sur des "joueurs frais" comme Enzo Sanga. Le demi de mêlée est l'une des quatre recrues cette saison. 100% CAB avec celui qui est passé par Clermont, Montpellier, Valence, et qui s'est fondu dans le moule briviste.

Après deux semaines d'arrêt pour cause de trêve internationale, Brive joue à Toulouse ce samedi pour la reprise du Top 14. Le CA Brive pourra compter sur des "joueurs frais" comme Enzo Sanga. Le demi de mêlée, âgé de 26 ans, est l'une des quatre recrues de cette saison.

Le Clermontois, passé notamment par l'ASM, Montpellier et Valence, s'est fondu dans le moule briviste. S'intégrer à une équipe déjà bien constituée n'a pas trop été un problème pour lui : "J'ai eu la chance d'avoir une recrue à mon poste avec Paul (ndlr : Abadie). On s'est pas mal aidé tous les deux, il fallait qu'on apprenne les mêmes choses."

Formé à Clermont, remplaçant à Montpellier et titulaire indiscutable à Valence

Enzo Sanga, né à Vichy a été formé à Clermont dès l'âge de 11-12 ans. Il se souvient d'une rencontre avec le 3e ligne jaunard, Elvis Vermeulen : "Il m'avait dit dit que je m'y plairais."

A Clermont, il passera professionnel et fera trois saisons avant de partir à Montpellier, recruté par... un ancien clermontois : "A la sortie de Clermont, je mettais poser la question de mon avenir et il y a eu cet appel de Vern Cotter, qui est pour moi toute ma jeunesse, mes années Clermont. C'était quelqu'un, qui m'a expliqué les choses, le plan qu'il avait pour moi." Une nouvelle expérience pour Enzo, qui quitte alors le cocon familial. "Ça s'est super bien passé, j'ai beaucoup matché dans mon rôle de finisseur, en sortie de banc souvent. Mais j'ai vécu de belles choses : une demi finale, remplaçant sur une finale."

Puis, pour vivre une autre expérience, Enzo Sanga déménage à Valence-Romans, alors en PRO D2. Il y devient titulaire indiscutable : "Là, vraiment j'ai pris mon pied parce qu'j'ai eu un groupe de mecs formidables. Ça a été extraordinaire et jouer le maintien, là aussi ça a été très formateur pour moi car c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu."

A Brive, performer à max

Mais, la relégation du club le pousse à accepter l'opportunité briviste. Après un début de saison perturbé par quelques pépins physiques, entorse du coude à Montpellier, luxation du doigt à l'entraînement, problèmes au ménisque, désormais, Enzo Sanga veut performer un max : "Être prêt dès qu'on fait appel à moi. Plus on fera appel à moi et plus je serai content !"

Pour cela, il peut compter sur le soutien de sa famille, sportifs eux aussi... Son père est basketteur à Vichy-Clermont. C'est lui qui lui a transmis le virus du basket, même s'il est petit pour y jouer, du haut de son 1,76m : "J'ai commencé par le basket et après je suis venu au rugby. Mais ma copine joue au basket, mon beau-frère joue au basket. J'ai toujours tourné autour de ce milieu." Il suit un peu la NBA mais préfère l'Euroligue, "en ce moment les clubs français tournent bien", et compte bien venir à Limoges, au Palais des Sports de Beaublanc, "une super salle, très chaude". Le demi-de-mêlée briviste promet que cela arrivera peut être lors d'un match contre l'ASVEL de Tony Parker.